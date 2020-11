Où trouver de la vitamine D dans la nourriture ? Utile contre la Covid ?

Devriez-vous prendre de la vitamine D pour la prévention des COVID ?

Il y a de plus en plus de preuves qu’une vitamine souvent négligée peut avoir un effet protecteur contre COVID-19, selon des recherches récentes.

Plusieurs études ont montré que les patients atteints de COVID-19 qui présentent une carence en vitamine D sont plus susceptibles de souffrir de maladies graves, de complications sévères et d’un risque accru de décès. Et une étude a montré que lorsque les patients COVID-19 hospitalisés prenaient des suppléments oraux de vitamine D dans le cadre de leur traitement, ils avaient beaucoup moins de chances d’être admis à l’unité de soins intensifs que les patients COVID-19 qui ne recevaient pas de suppléments de vitamine D.

« Les médecins et les chercheurs en apprennent encore beaucoup sur ce nouveau coronavirus qui se déplace dans nos communautés, mais il semble qu’avoir des niveaux suffisants de vitamine D dans votre système peut offrir une certaine protection contre le pire que COVID-19 a à offrir », déclare Ciro Carafa, médecin et spécialiste en médecine interne au Hackensack Meridian Medical Group.

Pourquoi la vitamine D est utile et où la trouver

La vitamine D aide au bon fonctionnement du système immunitaire, donc avoir des niveaux suffisants dans votre corps peut vous aider à combattre le COVID-19 si vous tombez malade.

Votre peau produit de la vitamine D lorsqu’elle est exposée directement au soleil. Si vous passez la majeure partie de votre temps à l’intérieur, vous ne produisez peut-être pas beaucoup de vitamine D par vous-même. Vous pouvez obtenir ce nutriment par votre alimentation, mais il n’y a pas beaucoup d’aliments qui sont riches en vitamine D. Prendre des compléments alimentaires est une autre option.

Les sources courantes de vitamine D sont les suivantes :

la lumière du soleil

les poissons gras, comme le saumon

jaunes d’œufs

champignons

les produits laitiers enrichis, comme le lait et le yaourt

les produits laitiers non laitiers enrichis, y compris le lait d’amande, de soja et d’avoine

jus d’orange enrichi

céréales pour petit déjeuner enrichies

les compléments alimentaires

Comment savoir si vous avez une carence en vitamine D

Vous pouvez avoir une carence en vitamine D sans vous en rendre compte. On estime qu’environ 40 % des Américains ont des taux inférieurs à ceux recommandés. Vous pouvez connaître votre statut en vitamine D si votre médecin ordonne un test sanguin pour vérifier vos niveaux.

Certaines personnes sont plus susceptibles que d’autres d’avoir une carence en vitamine D. Les Américains dont la peau est plus foncée sont moins efficaces pour produire leur propre vitamine D. Les personnes âgées peuvent souffrir de carences, car leur peau ne produit pas autant de vitamine D que des années auparavant et elles ne sortent pas aussi souvent à l’extérieur.

Comment prendre des compléments en vitamine D

Si vous apprenez que vous avez une carence en vitamine D, demandez à votre médecin comment augmenter votre taux en toute sécurité. Votre médecin peut vous recommander l’une ou l’autre ou toutes les mesures suivantes

passer plus de temps à l’extérieur, au soleil

manger des aliments riches en vitamine D

la prise de suppléments de vitamine D

Les suppléments de vitamine D3 peuvent être plus faciles à absorber par votre corps que les suppléments de vitamine D2. Si vous avez 65 ans ou moins, votre médecin peut vous recommander de prendre 600 UI (unités internationales) de vitamine D3 par jour. Si vous avez plus de 65 ans, vous pourriez avoir besoin de 800 UI par jour.

En cas de carence grave, votre médecin peut vous suggérer un dosage plus élevé. Un excès de vitamine D peut entraîner des problèmes de santé, notamment des nausées, des vomissements ou des calculs rénaux. Ne prenez donc pas de suppléments inutilement ; ne prenez de la vitamine D que si votre médecin le recommande.