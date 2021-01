Où trouver de la gelée prismatique à Stardew Valley

La gelée prismatique est requise pour terminer la quête de l’assistant de la gelée prismatique que vous obtenez sur le tableau des commandes spéciales voici comment trouver rapidement et facilement la gelée dans Stardew Valley.

Comment trouver de la gelée prismatique dans Stardew Valley

Pour trouver de la gelée prismatique dans Stardew Valley, vous devrez trouver et tuer un slime prismatique; cependant, c’est plus facile à dire qu’à faire. En effet, les slimes prismatiques sont un type rare de slime qui n’apparaît que de 95 à 115.

Cela dit, dirigez-vous vers les esprits et commencez votre recherche à partir de 95 et vers le bas; vous voudrez trouver un slime qui change rapidement de couleurs. Si vous voyez cela dans le noir, félicitations, vous avez trouvé votre vase prismatique. Tuez-le et il laissera tomber la gelée, et vous pourrez alors terminer la quête de l’assistant.

En passant, vous ne voudrez peut-être pas accepter cette quête si vous n’avez pas exploré les mines ou si vous n’avez pas l’intention de la terminer après l’avoir acceptée. C’est parce que vous n’aurez que sept jours pour terminer la quête; pour cette raison, la quête peut s’avérer trop durable pour les nouveaux joueurs.

En relation: comment faire du vin Stardew Valley

Pour terminer la quête de la gelée prismatique, vous devrez aller chercher l’assistant à l’emplacement de la tour de l’assistant, comme indiqué ci-dessus. Une fois à l’intérieur, trouvez l’assistant, puis sélectionnez l’option pour activer la quête. À la fin, l’assistant vous donnera 5k d’or et l’option d’un obélisque ou d’un musc monstre, comme récompense secondaire.

Pour en savoir plus Vallée de Stadew, Chez PGG, nous vous avons couvert de tonnes de guides comme comment obtenir des fruits anciens et comment obtenir des barres de fer Stardew Valley.