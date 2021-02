Où trouver Chitin du Kraken à Valheim

Si vous êtes à la recherche d’un rasoir abyssal ou d’un harpon abyssal, vous devrez vous procurer de la chitine auprès des insaisissables krakens de Valheim; Cela dit, voici tout ce que vous devez savoir.

Comment obtenir de la chitine des balanes abyssales

Vous pouvez obtenir de la chitine du Kraken via des monticules de minerai de balanes sur le dos avec une pioche en fer ou plus; vous voudrez également miner autant que vous le pouvez sur leur dos car vous avez un nombre limité de coups avant que le Kraken ne retourne dans l’eau.

Vous pouvez également trouver ces krakens flottant dans les biomes océaniques, généralement au milieu d’eux, comme indiqué ci-dessus; une fois que vous en avez trouvé un, vous devrez faire votre chemin sur le dos; c’est délicat, mais voici quelques conseils pour le faire.

Nous vous recommandons d’essayer de rapprocher votre bateau le plus possible pour vous faciliter la tâche; aussi, essayez de trouver un point bas à l’arrière de la coque pour pouvoir sauter dessus plus facilement.

Une fois à l’arrière du Kraken, essayez d’exploiter les monticules de bernacles abyssaux les plus proches du navire, comme si vous alliez trop loin, vous serez laissé loin du navire et mourrez du manque d’endurance. Parallèlement à cela, extrayez autant de chitine que possible, car vous disposerez d’un temps limité avant que la créature ne retombe dans l’eau.

Vous pouvez dire quand il est sur le point de le faire par la longueur des rugissements après avoir frappé l’un des monticules de bernacles abyssaux; lorsque le rugissement est assourdissant et que tout tremble pendant de longues périodes, il est temps de retourner au navire.

Une fois que vous aurez de la chitine du kraken, vous pourrez fabriquer les armes abyssales suivantes ci-dessous.

Rasoir abyssal: Vous pouvez fabriquer un rasoir abyssal une fois que vous avez récupéré votre première chitine du kraken; après cela, vous pouvez le faire avec les ressources suivantes. Quatre bois fin 20 Chitine Deux cuirs: Vous les obtenez des sangliers.

Harpon abyssal: Même affaire que le couteau, obtenez au moins une chitine et vous débloquerez la recette du harpon; après quoi, vous pouvez créer les recettes suivantes ci-dessous. Huit bois précieux 30 chitine Trois baudriers:



Dans l’ensemble, la chitine est une ressource rare, mais elle n’est pas essentielle car elle n’est requise que pour fabriquer deux objets; les deux sont ceux que nous venons d’énumérer. Cependant, nous vous recommandons d’obtenir de la chitine pour fabriquer les deux objets, car le harpon peut s’accrocher aux créatures et le couteau abyssal est une lame mortelle et serait parfait pour les personnages furtifs.

Pour en savoir plus Valheim, chez PGG, nous vous avons couvert de guides géniaux comme comment faire de l’hydromel avec des chaudrons et Comment faire du miel avec des ruches Valheim.