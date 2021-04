Où suivre la carrière de Patrick Dempsey après son départ de Grey’s Anatomy

Le retour de Patrick Dempsey à L’anatomie de Grey était parmi les moments les plus émouvants de la saison 17 en cours sur ABC. Le personnage de Derek Shepherd a fait une apparition pendant les rêves de plage de Meredith Grey et a ravi tout le monde avec son retour cinq ans plus tard. Depuis 2015, l’acteur était loin du médecin emblématique et a pu explorer sa carrière dans différentes productions. Revoyez-les et apprenez à connaître leurs projets en cours!

Avant de frapper le drame médical en 2005, l’artiste a eu un long voyage qui a commencé à Broadway en tant qu’acteur de théâtre et en 1987, il a eu son premier succès au cinéma en se démarquant dans Can’t Buy Me Love. Cette même année, il a reçu un autre rôle important dans le film Dans l’humeur avec 21 ans, où il a rencontré sa première femme Rocky Parker, 26 ans son aîné.







Au cours des années 90, Dempsey s’est tourné vers la télévision, mais sans grand succès jusqu’en 1998, il a joué le petit ami athlète de Will dans Volonté et grâce. En 2001, il a été nominé pour un Emmy Award for Outstanding Guest Actor in a Drama Series pour le rôle de Aaron et en 2003 il a participé au succès Anges à mâchoires de fer. Cependant, tout serait petit avec le poste qu’il a obtenu en 2005.

Il a rejoint Grey’s Anatomy dans la saison 1 et est resté jusqu’à 11 heures en tant que protagoniste de l’événement médical jusqu’à la mort de son personnage.. En parallèle, son nom a commencé à s’imposer dans l’industrie et a été choisi pour des titres importants. Enchantée en 2007 avec Amy Adams était l’un d’entre eux. Fait d’honneur (2008), Histoires de la Saint-Valentin (2010) ou Transformers: le côté sombre de la lune (2014) étaient d’autres emplois qu’il a obtenus.

Grey’s Anatomy: quelle est la vie de Patrick Dempsey, Derek dans la série

Dès son départ de la série Shonda rime, l’acteur qui a aujourd’hui 55 ans se consacre à d’autres projets en dehors du jeu d’acteur. Sur scène, il a participé à Le bébé de Bridget Jones, la vérité sur l’affaire Harry Quebert et Devils. La bonne nouvelle est que vous avez un excellent film entre les mains: la suite de Enchantée. En janvier 2021, Dempsey a annoncé qu’il avait reçu le scénario du film et que il est prévu de démarrer la production au printemps de cette année.







En dehors des caméras depuis 2004, il a investi beaucoup de temps et d’argent dans sa carrière de pilote de course professionnel. Jusqu’en 2015, il a couru et possède actuellement une équipe appelée Dempsey Racing en compétition internationale dans le Championnat du Monde d’Endurance FIA.

En outre, mettre en place un centre de soins personnalisé pour les personnes atteintes de cancer et fournit des services de soutien pour compléter les traitements et soutenir les soignants, les patients et leurs familles.