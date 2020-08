Où sont les quatrièmes arbres de compétences de Borderlands 3 dans le DLC ‘Psycho Krieg’?

Borderlands 3

Les fans de Borderlands étaient enthousiasmés hier lorsque le quatrième DLC a finalement été révélé, Psycho Krieg et le Fantastic Fustercluck, un voyage dans l’esprit tordu de Krieg alors que Tannis tente de trouver l’emplacement du mythique «Vaulthalla». Maya est de retour! Lilith est de retour! Même si ce ne sont que des projections mentales.

Mais une chose à propos de la révélation m’a semblé assez étrange. Bien qu’il ait été annoncé qu’il y aurait une autre augmentation du plafond de niveau de 60 à 65, donnant aux joueurs cinq nouveaux points de compétence, il y avait rien a parlé des quatrièmes arbres de compétences rumeurs / dataminées pour chaque classe.

Les quatre classes Borderlands 3 ont actuellement chacune trois arbres de compétences liés à leurs compétences d’action et à leurs bonus de combat. Gearbox a déjà dit que plutôt que de se concentrer sur les DLC Vault Hunters comme les derniers jeux, ils allaient plutôt se concentrer sur le raffinement et l’expansion des personnages existants. Le problème est que nous sommes un an après le lancement et qu’ils n’ont pas encore fait cela, à part créer de nouvelles onctions à base d’arbres ou polir et nerf certaines choses.

L’idée était toujours qu’il y aurait éventuellement un nouvel arbre de compétences, une quatrième sous-classe pour chaque classe. Et des fuites récentes ont montré que ces sont dans les ouvrages. Pour récapituler, ce qui a été exploité jusqu’à présent est:

Moze: Cub de fer – Une sorte de version plus petite d’Iron Bear qui permet à Moze d’utiliser des onctions «pendant l’action».

Zane: canon d’épaule – Une compétence instantanée qui permet à Zane d’utiliser des onctions de «compétence après action».

FL4K: Piège à gravité – Une nouvelle compétence associée à un familier Loader Bot.

Amara: ??? – Nous n’avons jamais vraiment compris ce qu’allait être sa quatrième compétence.

Et pourtant, maintenant que Psycho Krieg a été dévoilé et sortira dans environ deux semaines le 10 septembre, nous n’avons rien entendu à propos de ces arbres de compétences. Alors où sont-ils? Que se passe-t-il?

Il est possible qu’ils soient gardés secrets, et lorsque les joueurs se connectent au DLC, ils découvriront cette surprise, il y a de nouveaux arbres de compétences à niveler. Ce serait… un peu bizarre de garder cela secret, car ce serait très exagéré pour le nouveau DLC, mais je suppose que c’est possible.

L’option la plus probable semble être qu’elle n’est tout simplement pas encore prête. J’ai été impressionné par le fait que Borderlands 3 soit resté fidèle à son programme de contenu téléchargeable «tous les trois mois» même au milieu de la pandémie de COVID de travail à domicile, mais c’est peut-être la chose qui est tombée au bord du chemin et qui n’est tout simplement pas prête à temps pour ce DLC, ou le dernier.

Cela me semble étrange que Borderlands 3 attende le dernier DLC, ou maintenant après le dernier DLC, pour débuter un nouvel arbre de compétences, car c’est quelque chose que vous voudriez utiliser pendant ces sorties de contenu charnues, pas après qu’elles soient toutes sorties et déjà battues.

Je suppose que nous ne savons pas tout à fait ce que fait Borderlands 3 en année 2. L’hypothèse était que nous commencerions à obtenir des DLC «Headhunter» plus petits comme Borderlands 2, mais Randy Pitchford a récemment sondé la foule pour essayer de voir ce que les gens pourraient vouloir d’un autre DLC «premium» comme ceux que nous avons obtenus. Quoi qu’il en soit, je pense que l’un des plus gros faux pas de Borderlands 3 est de ne pas faire de DLC Vault Hunters, que tout le monde a adoré, puis d’attendre aussi longtemps pour donner aux Vault Hunters de nouvelles compétences, ce qui aurait théoriquement dû être fait comme, le premier ou le second DLC, pour être honnête. Ce sera bizarre si cela survient un an après le lancement et lorsque le contenu DLC commence à se terminer. Mais nous devrons attendre et voir quel est le plan.

