Où sont les objets cachés de GTA Vice City

Dans l’histoire de Tommy Vercetti, nous aurons également des objets de collection. Nous vous montrons où trouver les objets cachés de GTA Vice City.

Rockstar Games nous a donné de longues dents avec la relance des classiques de GTA. La trilogie qui a révolutionné l’industrie à l’époque de la PlayStation 2 revient avec un nouveau lifting, mais en conservant l’essence des originaux. Nous vous montrons comment obtenir le Objets cachés de GTA Vice City.

Pour ce guide, nous nous appuierons sur une vidéo de GTA Series Video, pour être clair sur tout. Nous vous rappelons que GTA Vice City a beaucoup de contenu secondaire, et une grande partie est nécessaire pour atteindre 100% de gameplay. L’emplacement des objets cachés vous aidera à atteindre ce pourcentage.

En tant qu’objet de collection, pour chaque 10 de ces objets que nous obtenons, nous obtiendrons une récompense. Les récompenses sont donc les suivantes :

Gilet pare-balles

Tronçonneuse

Remuer

Lance-flammes

Tireur d’élite

Minigun

Lance-roquettes

Moineau de mer

Réservoir

Hélicoptère de combat

De plus, les obtenir tous nous rapportera 100 000 €. Nous vous laissons ici la carte de l’emplacement de tous les objets au cas où vous ne voudriez pas voir la vidéo ci-dessus :

Et tout cela est coupable. Pour plus de guides GTA, n’hésitez pas à visiter notre section sur le Web, où vous trouverez des guides comme celui-ci et plus, liés à d’autres jeux tels que Fortnite, Borderlands ou Hitman.