En janvier 2018, 13 frères et sœurs ont été sauvés de leurs parents en Californie après que Jordan Turpin se soit précipité hors de la fenêtre de sa chambre avec le téléphone portable désactivé de son frère et ait appelé le seul numéro qui fonctionnerait – le 911.

David et Louise Turpin ont maltraité, torturé et pratiquement réduit en esclavage leurs 13 enfants pendant plus de 17 ans, les forçant à vivre dans la saleté et les excluant du monde extérieur.

Après que leurs parents ont été condamnés à perpétuité pour 12 chefs d’accusation de torture et de séquestration, ainsi que neuf chefs de maltraitance d’enfants et sept chefs de cruauté envers un adulte à charge, Jack Osborn, un avocat nommé par le tribunal pour les sept enfants adultes, a déclaré qu’il croyait que les enfants rebondiraient et que ce serait excitant à regarder.

« Nous sommes convaincus, compte tenu de ce qu’ils ont vécu et de leur résilience, qu’ils vont vraiment réussir », a-t-il déclaré. « Ça va être vraiment excitant de regarder ça au fil des ans. »

Où sont les enfants Turpin maintenant ?

Selon une enquête sur ABC News, certains des enfants Turpin continuent de faire face à des difficultés et à des défis, parfois même à des dangers similaires à ceux dont ils ont été sauvés.

Après que le monde ait entendu parler de la famille Turpin et que ces enfants aient été libérés, de généreux étrangers ont collecté des centaines de milliers de dollars afin de les aider à entrer dans le monde – seules les choses ne se sont jamais améliorées pour eux.

Les frères et sœurs de la famille Turpin se sont échappés de leur maison familiale pour se retrouver dans le système de placement familial abusif.

Les enfants adultes de Turpin se sont vu refuser de l’argent.

« Ils ont de nouveau été victimisés par le système », a déclaré à Diane Sawyer d’ABC News, Mike Hestrin, le procureur du comté de Riverside. C’est Hestrin qui a poursuivi les parents des Turpin, David et Louise, et a prononcé les peines d’emprisonnement à perpétuité qu’ils purgent actuellement.

Hestrin et son équipe sont parmi les rares étrangers à avoir pu rester en contact avec les enfants Turpin dont la vie est protégée par une combinaison de lois protégeant les enfants victimes de maltraitance et une ordonnance de confidentialité rendue par le juge chargé de l’affaire.

« Ils vivent dans la misère », a déclaré Hestrin, faisant référence à certains des enfants adultes. « Ils vivent dans des quartiers en proie à la criminalité. Il y a de l’argent pour leur éducation, ils n’y ont pas accès. »

Certains des enfants Turpin ont été maltraités en famille d’accueil.

Certains des frères et sœurs plus jeunes ont passé des années dans le système de placement familial qui est connu pour avoir des problèmes flagrants et où les Turpins ont porté des accusations de maltraitance d’enfants.

L’un des enfants a porté plainte pour de tels abus, deux des enfants plus âgés ont parfois dû recourir au « couch-surfing », a déclaré un avocat, et, dans au moins un cas, un autre a été agressé.

Une grande partie des 600 000 € que le public généreux a recueillis pour être remis aux enfants afin de reprendre leur vie en main leur a été cachée par les tribunaux.

« Les responsables du comté, citant le secret ordonné par le tribunal, ont refusé de fournir à ABC News des informations sur les fiducies », a rapporté ABC News, « y compris combien d’argent a été distribué aux enfants Turpin et la justification du refus de certaines demandes d’aide financière fait au nom des enfants.

Deux des enfants adultes de Turpin, dont Jordan, n’ont accès à aucun des programmes gouvernementaux qui étaient censés les aider à se remettre sur pied et à vivre dans des quartiers dangereux ou sont même incapables de se procurer de la nourriture.

Jordan et Jennifer Turpin ont parlé de la vie après la captivité.

« Je n’ai pas vraiment de moyen d’obtenir de la nourriture en ce moment », a déclaré Jordan, aujourd’hui âgée de 21 ans, en juillet après avoir été libérée d’un foyer d’accueil prolongé sans plan pour la nourriture, les soins de santé, la formation aux compétences de vie, le logement, voire un avertissement.

« Eh bien, là où je vis n’est pas le meilleur quartier », a déclaré sa sœur Jennifer, 33 ans.

Joshua Turpin, 29 ans, a déclaré qu’il avait du mal à obtenir un vélo pour les transports.

« J’ai demandé – j’ai appelé le bureau du tuteur public et elle a refusé de me laisser demander un vélo », a déclaré Joshua Turpin, faisant référence à Vanessa Espinoza, le tuteur public. « Et j’ai contacté mon avocat, Jack Osborn, et il a refusé de me faire savoir qui était responsable de ma confiance. »

Espinoza était censée les aider à accéder aux ressources dont ils avaient besoin en tant que tuteur public supervisant les cas des 13 enfants, mais elle était en grande partie inutile.

« Elle n’a pas été utile du tout », a déclaré Joshua. Lorsqu’il cherchait l’aide d’Espinoza, « elle me disait simplement: » Allez simplement sur Google. « »

Cette enquête a mis au jour de graves fissures systémiques dans les programmes gouvernementaux censés apporter une aide aux enfants victimes d’abus et nécessitant une assistance.

« Si nous ne pouvons pas nous occuper des victimes de Turpin », a déclaré Hestrin, « alors comment pouvons-nous avoir une chance de prendre soin de qui que ce soit ? »

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez-le sur Twitter ici.