Où se trouve la maison de Big Brother Chili 2023 ?

Linnea Nappe rectangle 160x250 cm CHILI multicolore Salsa 100% coton + enduction acrylique

NAPPE RECTANGLE CHILI 160x250 CM multicolore Nappe 100% coton avec enduction acrylique et un motif imprimé de feuillage coloré dans lequel se cachent perruches et cacatoès dans des tons de rose, rouge, orange et bleu sur fond blanc. Un style tropical idéal pour un usage quotidien dans votre cuisine, dans le séjour, ou encore en extérieur. Nappe imperméable et anti-tâches, avec un entretien facile grâce à son enduction acrylique. Elle ne se froisse pas, et sa parfaite finition avec un ourlet piqué sur le pourtour vous garantie une excellente qualité et tenue dans le temps. Traitement anti-tâche : lorsque vous renversez un liquide sur votre nappe, il vous suffit de tamponner légèrement le liquide avec une éponge humide et votre nappe deviendra propre en un clin d'oeil et cela vous évitera de la passer en machine. Egalement disponible sous différentes formes : ronde, ovale, carré et rectangulaire. La collection CHILI est fabriquée en France. Côté technique : Matière : 100% coton + enduction acrylique Qualité : ±160 g/m² Traitement : Anti-tâches Finition : Ourlet piqué Coloris : multicolore Forme rectangle Dimensions 160x250 cm Nappe vendue à l'unité Fabriqué en France Côté pratique : Très facile d'entretien, elle ne se froisse pas et se nettoie d'un seul coup d'éponge. Lavage en machine à 60°C, javel et clore interdit - repassage superflu, séchage rapide Collection disponible en nappe ronde, ovale, carrée et rectangle en plusieurs tailles Symboles d'entretien : Cycle normal 60°C Pas de blanchiment Pas de séchage en tambour Repasser à une température maximale de semelle de fer de 200°C Pas d'entretien professionnel à sec