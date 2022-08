Où se situe l’histoire de la série House of the Dragon

Les fans de »jeu des trônes » Le monde entier est revenu sur l’intrigue et la bataille de Westeros dans la nouvelle série de HBO »Maison du Dragon », promettant de ramener tout ce que les fans de la série originale ont adoré. Cependant, bien que le spin-off ait été reçu avec beaucoup d’enthousiasme, étant le plus grand début de toute l’histoire de HBO, on ne sait toujours pas comment » House of the Dragon » se rapporte à » Game of Thrones ».

Pour ceux qui espèrent rencontrer les familles chères de Jon Snow, Arya Stark et Daenerys Targaryen, cette série n’est pas pour eux, mais plusieurs des noms impliqués dans « House of the Dragon » sembleront familiers à certains. Les grands fans de « Game of Thrones » se souviendront de la mission des Daenerys de lever une armée, de traverser la mer et de récupérer le trône de fer qui appartenait autrefois à leur famille.

Maintenant, ce nouveau spin-off se concentre sur les querelles de la tristement célèbre famille Targaryen et les dragons qu’ils utilisent pour terroriser les autres.

De quoi parle House of the Dragon ?

» House of the Dragon » se déroule à l’époque de Westeros connue sous le nom de »La danse des dragons ». Cette période est connue pour avoir une guerre civile contre les membres de la famille Targaryen, dans une tentative de déterminer la ligne de succession, le différend portant principalement sur les fils du roi Viserys I.

Alors que Viserys avait de nombreux enfants, les deux qui menaient ce conflit étaient Rhaenyra Targaryen et son demi-frère Aegon II Targaryen. Rhaenyra est la fille de la première épouse de Viserys, Aemma Arryn, et est l’héritière désignée par Viserys pour hériter du trône. Aegon II est le fils de la deuxième épouse de Viserys, la beaucoup plus jeune Alicent Hightower.

A quelle heure se déroule « La Maison du Dragon » ?

»La Maison du Dragon » se déroule environ 175-200 ans avant »Game of Thrones ». Dans l’univers des livres, le temps est divisé en deux périodes : BC (Before the Conquest) et DC (After the Conquest), faisant référence à avant et après la conquête targaryen d’un Westeros beaucoup plus prospère.

La malédiction de Valyria, l’événement qui a mis fin à l’empire valyrien et tué tous les dragons autres que ceux montés par les Targaryen, s’est produit vers 100 avant JC et Aegon I Targaryen a formé le trône de fer et cimenté le règne targaryen de Westeros en l’an 2 après JC.

La Danse des Dragons se déroule entre 129 et 131 après JC environ. Comme » House of the Dragon » décrira les événements qui ont précédé et entourant ce conflit, le spectacle se déroule un peu avant cette période de la chronologie. Le premier épisode se déroule en grande partie en 112 après JC. Les événements de »Game of Thrones » commencent en l’an 298 après JC.

Les épisodes de « House of the Dragon » seront diffusés sur HBO tous les dimanches, et vous pourrez en profiter sur la plateforme de streaming HBO Max.