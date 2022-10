Où se situe la série She-Hulk dans la chronologie Marvel

la plateforme de streaming Disney+ a confirmé où se trouve la série »She-Hulk : Défenseur des héros » dans la chronologie de l’univers cinématographique Marvel. D’après la liste qui ordonne chronologiquement les projets Marvel sur Disney+, l’histoire de »She-Hulk » se situe après les événements de »Shang-Chi », »Eternals », »Doctor Strange in the Multiverse of Madness », »Hawkeye » et »Moon Knight ».

Les séries et les films qui suivent sont »Ms. Marvel », »Thor : Love and Thunder » et »Werewolf by Night ». Bien que « Spider-Man: No Way Home » ne soit pas dans la chronologie en raison de problèmes avec les droits de la franchise, la bande a été approchée en même temps que « Hawkeye », donc on pourrait dire ce qui se produit avant »Elle -Ponton ».

La série précise qu’elle se déroule juste après les événements de « Shang-Chi et la légende des dix anneaux », ceci car le combat de Wong contre Abomination à l’intérieur de la cage est l’un des points clés de l’intrigue des épisodes 2 et 3 de »She-Hulk ». Cependant, les neuf chapitres se déroulent sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, bien que Marvel Studios n’ait pas officiellement confirmé le temps qui s’écoule entre les épisodes.

Indépendamment de son placement dans la chronologie MCU, la série Disney + s’est déjà fermement ancrée dans le canon. En plus des références Celestial at Sea de »Eternals » et du retour d’Emil Blonsky/Abomination de »The Incredible Hulk », »She-Hulk » marque également la première fois que cox charlie se déguise en Daredevil depuis l’annulation de la série Netflix du même nom.

Le créateur de »She-Hulk: Defender of Heroes », Jessica Gaoa récemment discuté des débuts de Daredevil dans l’épisode 8 et de la décision prise de faire coucher Matt Murdock et Jen Walters ensemble dès le début.

« Dans la salle des scénaristes, lorsque nous faisions l’épisode, nous étions tous très excités à l’idée qu’ils se connecteraient », a-t-il déclaré. « Il semblait juste être le bon gars pour elle. C’était comme, ‘D’accord, peu importe ce que nous faisons, tous les chemins doivent les mener à se connecter.' »