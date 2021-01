Où se déroule WandaVision dans la chronologie du MCU?

L’actrice du MCU Teyonah Parris a révélé quand WandaVision se déroule. La nouvelle série Disney + a été créée la semaine dernière avec deux épisodes, et les fans de Marvel Cinematic Universe essaient de comprendre ce qui se passe exactement. Les deux premiers épisodes n’ont pas vraiment fourni d’informations manifestes sur la manière dont l’émission se connectera au MCU dans son ensemble, ou même quand elle aura lieu, laissant de nombreuses spéculations parmi les fans purs et durs. Heureusement, Parris a donné à ces fans une nouvelle information, qui conduira plus que probablement à plus de spéculations.

L’une des plus grandes théories qui circulent est que WandaVision a lieu avant les événements de Guerre d’infini, ou même juste avant Avengers: Fin de partie, comme le Veuve noire film autonome. Cependant, ces théories ont maintenant été officiellement démystifiées. Teyonah Parris dit, « [WandaVision] reprend juste après les événements de Avengers: Fin de partie, et pour Monica [Rambeau], c’est évidemment des années plus tard que nous l’avons vue comme une fille Capitaine Marvel« Elle poursuit en disant que, sur toute la ligne, » nous découvrons ce qui s’est passé avec elle au cours de ces années que nous avons manquées, comment elle a grandi et évolué. « Rambeau a été présenté dans Capitaine Marvel, mais en tant qu’enfant au milieu des années 1990.

La vision est morte dans la chronologie actuelle du MCU, c’est-à-dire quand WandaVision se déroule. Quelque chose se passe avec Wanda Maximoff et les fans essaient de comprendre ce mystère. Teyonah Parris n’a fourni aucune autre information sur la série à succès Disney +, mais nous devrions obtenir plus de réponses plus tard cette semaine lorsque l’épisode 3 fera ses débuts. Le personnage de Géraldine de Parris est présenté dans le deuxième épisode et la rumeur veut qu’elle aura un rôle plus important à jouer dans le troisième épisode à venir.

Quand Teyonah Parris a auditionné pour la première fois pour ce qui allait devenir WandaVision, elle n’avait aucune idée de ce que c’était. « Je me suis dit: ‘Attendez, vous avez dit que c’était un projet Marvel? Parce que cela n’a tout simplement pas de sens' », se souvient-elle. « [The audition script] était l’un des premiers épisodes, et je ne l’ai tout simplement pas compris. « On lui a dit: » plus c’est mieux, vous pouvez être exagéré. « L’actrice admet qu’elle n’était pas très à l’aise avec le peu d’informations elle a été donnée et n’avait pas l’impression qu’elle allait obtenir le rôle.

Teyonah Parris se souvient: « Je pense juste: ‘Oh mon Dieu, cette cassette est si mauvaise, je ne comprends pas ce qui se passe.' » Elle a fini par atterrir WandaVision et alors Capitaine Marvel 2, ce qui est assez étonnant étant donné qu’elle n’avait aucune idée de ce pour quoi elle auditionnait à l’origine. «C’était définitivement un processus, pour WandaVision», dit-elle.« Et puis, alors que cela commençait à évoluer, nous avons tous entendu parler Capitaine Marvel 2. » Maintenant le Des hommes fous L’actrice sera un grand acteur de l’univers cinématographique Marvel, le tout basé sur ce qu’elle pensait être une sitcom étrange. L’interview avec Teyonah Parris a été réalisée à l’origine par TVLine.

