Où se déroule Hollington Drive et où a-t-il été tourné ?

Hollington Drive est une banlieue fictive qui abrite les sœurs Theresa (Ligne de devoir Anna Maxwell Martin) et Helen (Rachael Stirling). C’est une banlieue apparemment endormie et très unie dont les sœurs sont les piliers sociaux de la communauté locale.

Au fur et à mesure que le drame d’ITV progresse, des fissures commencent à apparaître dans la vie du protagoniste et Theresa commence à craindre que son fils de 10 ans ait quelque chose à voir avec la disparition du garçon.

Dans la série jusqu’à présent, l’histoire s’est déroulée dans le contexte d’une banlieue idyllique, avec un parc local et une forêt à proximité – qui deviendra plus tard la scène du crime.

La série, qui a été produite par West Road Pictures, et écrite par Sophie Petzal (Sang, Sang-Loup) a été principalement tourné au Pays de Galles dans un lotissement de Cardiff appelé The Mill. Certaines scènes ont également été tournées dans le parc Sanatorium voisin.

« C’est une partie tellement fondamentale de cette série et presque un personnage en soi. Il était essentiel que nous ayons bien fait les choses et je pense que nous l’avons fait. Nous en sommes vraiment satisfaits », a-t-il déclaré. Horaires de la radio.

« Je pense que nous avons commencé à rechercher cet endroit environ six mois avant le tournage – et nous avons regardé beaucoup de choses. Nous avions un repéreur sur la route », a-t-il ajouté.

« C’était juste au plus fort de la pandémie quand il n’y avait qu’un homme dans sa voiture qui prenait des photos de possibles culs-de-sac. Et nous avons examiné, je dirais, plus de 100 culs-de-sac possibles, honnêtement, et c’était l’un de ceux où nous savions juste quand nous le voyions, nous savions que c’était celui-là et c’était certainement le cas ici. »