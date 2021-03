Où Samsung fabrique-t-il ses smartphones? Ce sont les pays qui partagent le gâteau

Il ne fait aucun doute que Samsung est l’une des compagnies de téléphone les plus importantes du moment, devenant à chaque vente un choix fabuleux pour ceux qui recherchent des smartphones avec un excellent rapport qualité-prix.

Mais vous êtes-vous déjà demandé où Samsung fabrique tous ces appareils? On pourrait penser qu’en Chine, comme le font pratiquement toutes les autres entreprises, mais non. Contrairement à ce que cela peut paraître, Samsung a de nombreuses usines dans différents pays du monde Et contre toute attente, la Chine n’en fait plus partie.

Ce sont les pays où Samsung fabrique ses appareils

Comme nous l’avions annoncé à l’époque il y a un peu plus d’un mois, la marque coréenne fermait sa dernière usine chinoise. Alors, où sont vos usines? Eh bien, comme le dit le média SamMobile, Samsung a des usines dans tous ces pays.

Vietnam : c’est le pays où sont fabriqués le plus grand nombre d’appareils Samsung (smartphones, tablettes et ordinateurs portables). On estime que chaque année, jusqu’à 120 millions d’unités sont produites.

: c’est le pays où sont fabriqués le plus grand nombre d’appareils Samsung (smartphones, tablettes et ordinateurs portables). On estime que chaque année, jusqu’à 120 millions d’unités sont produites. Inde : L’Inde n’est pas seulement le pays avec la plus grande usine Samsung, mais aussi le pays où sont produits le plus grand nombre de smartphones. Fait intéressant, ils se classent au deuxième rang sur ce marché après Xiaomi.

: L’Inde n’est pas seulement le pays avec la plus grande usine Samsung, mais aussi le pays où sont produits le plus grand nombre de smartphones. Fait intéressant, ils se classent au deuxième rang sur ce marché après Xiaomi. Corée du sud : Bien sûr, la maison de la marque n’a pas pu être incluse dans la liste. Dans ce lieu, sont fabriqués des appareils qui sont généralement destinés au marché local.

: Bien sûr, la maison de la marque n’a pas pu être incluse dans la liste. Dans ce lieu, sont fabriqués des appareils qui sont généralement destinés au marché local. Brésil : Samsung opère dans ce pays depuis 1999 et emploie plus de 6 000 salariés. Son objectif? Fournissez des smartphones à toute l’Amérique latine.

: Samsung opère dans ce pays depuis 1999 et emploie plus de 6 000 salariés. Son objectif? Fournissez des smartphones à toute l’Amérique latine. Indonésie: C’est un marché de plus en plus intéressant pour l’entreprise. Avec la production inaugurée en 2015, elle fabrique environ 800 000 unités par an. De quoi répondre à la demande locale.

Malgré toutes ces usines, Samsung a déclaré que tous les téléphones fabriqués par la société respectaient les mêmes contrôles de qualité. peu importe où il est fabriqué. En d’autres termes, et en théorie, un smartphone produit en Corée du Sud doit être le même que celui fabriqué au Brésil. D’autant que les matériaux et les composants sont les mêmes.

