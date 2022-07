Où regarder tous les films du Seigneur des Anneaux

Le Seigneur des Anneaux est la franchise cinématographique basée sur l’œuvre de JRR Tolkien qui comprend également l’incontournable trilogie de Le Hobbit. Ces histoires ont été adaptées pour le grand écran par Pierre Jackson qui a fait un travail monumental dans chacune des tranches de la série avec des images qui sont restées à jamais dans la rétine du public mondial.

La trilogie originale et sa préquelle ont toutes deux de grandes valeurs de production, des costumes époustouflants, des effets visuels de premier ordre et un maquillage comme jamais vu auparavant. Nous parlons d’Hollywood à son meilleur, rendant hommage au travail de JRR Tolkien comme le mérite le travail littéraire et la vérité est que ces films étaient à la hauteur.

+Où regarder les films Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit

-La communauté de l’anneau

Le premier volet de la saga réunit un groupe particulier d’hommes, d’elfes, de nains, de hobbits et d’un sorcier pour amener l’anneau de pouvoir unique au Mordor, qui est le seul endroit de la Terre du Milieu où il peut être détruit. Cependant, les choses ne se passent pas comme prévu et toute la responsabilité incombera au petit peuple le moins attendu lorsqu’il s’agira de mener à bien cette mission dangereuse.

Vous pouvez le voir sur Movistar Play | Apple TV | jeu de Google

-Les deux tours

Le sorcier Saroumane a trahi Gandalf ! Pendant ce temps, Frodon et Sam avec Gollum commencent la route vers le Mordor. Les armées obscures marchent pour détruire Helm’s Deep et seul un magicien est l’espoir pour que des milliers de personnes ne soient pas victimes des uruks. La première bataille contre les forces du mal se termine par une victoire grâce à une stratégie « éclairée ».

Vous pouvez le voir sur HBO Max | Movistar Jouer | GooglePlay | Apple TV

-Le retour du roi

Défiant Sauron pour la dernière fois, les hommes de l’Ouest chargèrent menés par Aragorn contre les armées du mal. Pendant un certain temps, ils ont tenu leur position, mais le nombre de l’ennemi ne semble pas épuisé et la force des hommes a commencé à décliner. Frodon et Sam sont arrivés à Mount Doom où Gollum tente de récupérer l’anneau et tombe dans la lave. Automatiquement, les forces qui se sont battues contre les hommes ont été vaincues avec Sauron.

Vous pouvez le voir sur HBO Max | Movistar Jouer | Effacer la vidéo | GooglePlay | Apple TV

-Un Voyage Inattendu

El hobbit Bilbo Bolsón es reclutado por Thorin Escudo de Roble y su grupo de enanos para acompañarlos en la misión más importante de sus vidas: viajar a la Montaña Solitaria para reconquistar el viejo tesoro que usurpó el gigantesco dragón Smaug que puede volar y lanzar grandes bocanadas de feu. Le hobbit trouve l’anneau de pouvoir unique dans cette aventure insolite…

Vous pouvez le voir sur Movistar Play | GooglePlay | Apple TV

-La Désolation de Smaug

L’aventure des nains menés par Thorin Oakenshield et Bilbo continue, cette fois en les emmenant à Lake City. Il y a une rencontre incroyable entre le hobbit et le dragon Smaug qui finalement, malgré les demandes du petit intrus, décide d’attaquer le village humain avec toute sa fureur. Les nains se sont battus vaillamment contre la dangereuse créature mais le sort semble scellé.

Vous pouvez le voir sur Prime Video | Movistar Jouer | GooglePlay | Apple TV

-La Bataille des Cinq Armées

Nains, elfes, humains et orcs s’engagent dans une bataille féroce qui coûtera la vie à beaucoup d’entre eux mais principalement à Azog et Thorin qui se battent en duel à mort après tout ce qui s’est passé sur ces terres. L’ambition de toutes ces courses les a amenés à ce point de rupture et Bilbo ne peut que pleurer la perte de son ami. Fin intense avec une morale incluse.

Vous pouvez le voir sur Prime Video | Movistar Jouer | Effacer la vidéo | GooglePlay | Apple TV

