Où regarder tous les films de la franchise « Predator »

La franchise de films »Predator » a énormément grandi depuis sa première en 1987. Non seulement en raison de sa redéfinition du genre science-fiction, action et horreur, mais aussi à cause de la créature connue sous le nom de Predator, qui a prouvé que de nombreuses fois celui qui a l’avantage est le plus intelligent. Maintenant avec la première de »Prédateur : la proie », la chronologie de la franchise remonte à plusieurs années dans le temps, montrant comment les chasseurs se sont adaptés avant leurs futures visites sur la planète Terre.

Bien que « Predator » ait déjà un grand nombre de fans à travers le monde, maintenant avec ce nouvel épisode de préquelle, beaucoup voudront revoir les épisodes précédents pour s’immerger complètement dans l’histoire, alors vous pouvez trouver ici où chacun est disponible. des livraisons de »Predator ».

Prédateur (1987)

Alors que d’autres franchises d’horreur extraterrestres, telles que « Alien », décrivaient le principal antagoniste comme des créatures insectoïdes axées sur le meurtre et la propagation, « Predator » était plus préoccupé par la chasse. Mieux encore, le film a changé la donne dans le genre et a mis en vedette de grands noms du monde du cinéma tels que Arnold Schwarzenegger Oui Carl Météos.

Vous pouvez profiter du premier volet de la saga »Predator » sur Étoile+bien qu’il soit également disponible à la location sur YouTube, Google Play, Apple TV et Amazon Prime Vidéo.

prédateur 2

»Around 2 » a décidé d’élargir l’univers de la franchise de science-fiction, qui s’est démarquée en montrant comment il a fait revenir le chasseur extraterrestre sur Terre, tuant dans la ville de Los Angeles plutôt que dans la jungle. Le changement de décor mélangé à un mystère de meurtre détective a contribué à cimenter le film comme quelque chose de distinct de ce qui a été vu dans le premier épisode, étant quelque chose en avance sur son temps.

»Predator 2 » est disponible sur Star+ et disponible à la location sur YouTube, Google Play, Apple TV et Amazon Prime Video.

prédateurs







Le film suit un groupe de personnes forcées de travailler ensemble pour survivre dans un sanctuaire animalier extraterrestre. Cependant, au lieu que le Predator chasse sur Terre, l’extraterrestre se retrouve en territoire familier sur une autre planète. Utilisant des thèmes et une musique similaires, « Predators » a rendu hommage au premier film, mais a proposé de nouveaux rythmes d’histoire qui ont élargi la tradition et revigoré l’intérêt pour la franchise.

» Predators » est disponible pour regarder sur Star + et pour louer sur Google Play, Apple TV et Amazon Prime Video.

Le prédateur







Dirigée par Shane Noir, » The Predator » était considéré par beaucoup comme une suite beaucoup plus importante du film original. Alors que le film contenait des éléments similaires qui rendaient les autres films mémorables, il a également décidé de repousser les limites de la manière dont l’humanité pouvait combattre la menace Predator.

Le film de 2018 est disponible pour regarder Star+ et pour louer sur Google Play, Apple TV et Amazon Prime Video.