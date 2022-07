Où regarder The Devil’s Woman, série en ligne 2022 avec Samadhi Zendejas

La série »The Devil’s Woman » vient de sortir, avec la performance de la talentueuse comédienne Samadhi Zendejasqui est devenu célèbre pour avoir joué Jenni Rivera dans »Quartier Papillon ». Cette nouvelle production met en vedette Joseph Ron Oui Caroline Mirandaet bien qu’il ne soit pas joué par Zendejas, il a attiré de nombreux fans ravis de la performance de l’actrice dans la série biographique de Jenni Rivera.

L’actrice de 27 ans incarne le personnage de Candela, une danseuse exotique aux cheveux ondulés qui a captivé tous les followers, l’actrice partageant des histoires de fans regardant la série sur son Instagram. Les enregistrements de « The Devil’s Woman » ont commencé le 6 janvier de cette année, et depuis lors, Samadhi Zendejas a gardé sa participation secrète.

De quoi parle Devil Woman ?

L’histoire suit Cristo Beltrán, un homme psychopathe devenu fou de Natalia, une femme atteinte du syndrome de Stockholm qui ne peut pas se rendre compte que leur relation n’est pas saine du tout. Lors de la présentation de la série, l’acteur José Ron a mis en garde les téléspectateurs contre les scènes fortes qui le rendaient nerveux pendant l’enregistrement.

« C’est la première fois que je faisais ce genre de scène ; la télé c’est plus calme, on apporte des draps, des pantalons, mais tout était plus intense ici, ça n’était pas arrivé. C’était s’aventurer dans quelque chose de nouveau, traverser tout, même la peur ; Ce sont des choses que je n’avais pas faites dans ma carrière, c’était quelque chose de différent », a déclaré l’acteur.

Où pouvez-vous voir Devil Woman?

La série a été lancée exclusivement pour vix-plus, une plateforme créée par Televisa et Univision, donc seuls les abonnés à la plateforme pourront profiter des huit épisodes sortis pour sa première saison. Le coût de l’abonnement Vix+ est de 119 pesos par mois, permettant aux nouveaux utilisateurs de bénéficier d’un essai gratuit de sept jours.

Casting complet de Devil Woman

»The Devil’s Woman » présente de grandes performances de José Ron, Jonathan Islas, Adriana Louvier, José Pablo Minor, Alejandro Calva, Carolina Miranda, Mónica Dionne et bien sûr Samadhi Zendejas, où elle utilisera toute sa sensualité pour jouer Candela. La série est réalisée par Carlos Andrés et Cock Marin.