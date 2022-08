Où regarder Prey en streaming

diffusion

la préquelle de Prédateur C’est un succès absolu sur les réseaux et les plateformes. Il a été créé il y a moins d’un mois sous la direction de Dan Trachtenberg.

©IMDBLe film est un phénomène mondial.

En 1987, John McTiernan conduit à cinéma à l’un des personnages devenus emblème de la science-fiction et de l’action : Prédateur. Protagonisée par Arnold Schwarzenegger, centré sur un groupe de mercenaires hautement qualifiés qui ont été embauchés pour entrer dans la jungle d’Amérique centrale et libérer un groupe de prisonniers. Cependant, l’apparition d’une créature mortelle se mettra en travers de leur chemin et les tuera un par un, sans aucune pitié.

Prédateur est devenu une étape importante dans le cinéma et s’est rapidement transformé en une saga, avec un total de six films qui se sont déroulés, dont le croisement avec un autre des grands extraterrestres de la fin des années 70 tels que Extraterrestre de James Cameron. Il est juste de dire que de tous les films qui figuraient dans cette franchise, aucun n’a réussi à avoir l’impact que celui mettant en vedette Arnold Schwarzenegger en 1987.

Jusqu’à il y a quelques semaines Proie Il a atteint le monde du streaming et est rapidement devenu l’une des productions les plus regardées sur Internet ces dernières années. À tel point qu’il est devenu la première la plus regardée de la plateforme de streaming. diffusion qui était chargé de le lancer. De quelles plateformes parle-t-on ? De Hulu, Star+ et Disney+qui détiennent les droits de distribution mondiale du film réalisé par Dan Trachtenberg.

Après sa sortie, Hulu souligné que Proie il est devenu le titre original le plus consulté de son catalogue au cours des trois premiers jours. Quelque chose de similaire s’est produit pour Étoile+où Proie C’est devenu la première la plus regardée sur cette plateforme, où vous pouvez la voir si vous vivez en Amérique latine. Quelque chose de similaire s’est produit avec Disney+qui est le service de streaming dont le titre est disponible dans des territoires tels que l’Espagne.

+Prey, un succès qui se lit en langue comanche

L’un des temps forts de Proie c’est la possibilité de le voir dans une autre langue que l’anglais. C’est ça, le film mettant en vedette Ambre Mi-Tonnerre peut être vu en comanche, la langue parlée par les peuples nord-américains qui sont les protagonistes de cette histoire. Le producteur Jane Myers il a assuré film slash que la décision était « très important » pour elle parce qu’elle a du sang comanche dans les veines. « Le simple fait que les gens auront le choix, que le monde aura la possibilité de voir l’intégralité du film dans Comanche, est incroyable. »a-t-il souligné, tout en ajoutant : « Ce ne sera pas seulement une source d’inspiration pour les jeunes locuteurs de ma nation, mais aussi pour beaucoup d’autres personnes, cela leur montrera et, comme je l’ai dit, cela montrera au monde ce qu’est notre langue. Ce qui est excitant pour moi. ».

