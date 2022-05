Où regarder ‘Pistol’: nouvelle mini-série du groupe Sex Pistols

La série biographique »Pistolet » est basé sur les mémoires de Steve Jonesle légendaire guitariste de Pistolets sexuels. Le groupe était chargé d’inaugurer la révolution punk à travers la Grande-Bretagne à la fin des années 1970. Leur chanson « God Save the Queen » est devenue un symbole du bouleversement politique et social au Royaume-Uni à l’époque. La série nous raconte la formation du groupe et son ascension vers la célébrité.

Créé et écrit par l’acteur australien Craig Pearce et dirigée par Danny Boyle, » Pistol » est une dramatisation de la carrière et de la renommée des Sex Pistols, dans leur mission de reconquérir un avenir loin de la monarchie britannique et de « réveiller le pays ». La série présente les membres du groupe avec Toby Wallace jouant Steve Jones, Anson Boun comme John Lyndon Christian Lees comme Glen Matlock louis perdrix comme Sid Vicious et Jacob Slater comme Paul Cook.

La bande-annonce montre des images réelles des années 1970, donnant un aperçu du statut notoire du groupe et de leur préférence pour le chaos par rapport à la musique. Il offre un aperçu de la façon dont le groupe a captivé la jeunesse londonienne en introduisant le mouvement punk.

De quoi parle Pistolet ?

Le point central de cette série est le membre fondateur et guitariste des Sex Pistols, Steve Jones. Le voyage drôle, émouvant et parfois déchirant de Jones guide le public à travers un récit de trois des années les plus épiques, chaotiques et ardues de l’histoire de la musique. Basée sur les mémoires de Jones « Lonely Boy: Tales From a Sex Pistol », cette série raconte l’histoire d’un boys band turbulent et « sans avenir » de la classe ouvrière qui a secoué et changé le monde de la musique et de la culture pour toujours.

Quand et où voir Pistolet ?

La mini-série » Pistol » arrivera avec six chapitres exclusivement pour la plateforme Star + le 31 mai. Étant une production exclusive de Hulu, un service qui n’est pas disponible au Mexique, le programme sera prêt à être vu sur Star +.