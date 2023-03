Où regarder New Girl, est-ce sur Netflix ?

Netflix

On vous dit où voir Nouvelle fillela série comique avec Zooey Deschanel.

©IMDBNew Girl, avec Zooey Deschanel a un total de 7 saisons

Netflix a continué de supprimer plusieurs productions de son catalogue et maintenant les fans se demandent ce qui est arrivé à New Girl, c’est pourquoi on vous dit si c’est toujours sur Netflix ou sur quelle plateforme de streaming on peut voir la série avec Zooey Deschanel.

Et c’est que depuis près d’une décennie, la série comique qui suit un groupe d’amis a été diffusée sur Netflixmais maintenant il a une nouvelle maison, c’est pourquoi il a déjà été retiré du catalogue du géant du streaming.

+ Où voir New Girl de Zooey Deschanel ?

Selon un rapport de Variétéaprès avoir quitté Netflix, Disney et NBC Universal sont parvenus à un accord, de sorte que les 146 épisodes des sept saisons de la série seront disponibles sur Hulu et Peacock.

Autrement dit, pour l’Amérique latine, très probablement, la série atteindra Disney + ou Étoile+ au 17 avril 2023, à la même date, il arrivera sur les plateformes de streaming aux États-Unis.

Le casting de l’émission comprend Zooey Deschanel, Jacques Johnson, Max Greenfield, lamorne morris et Hanna Simone. La série a été initialement diffusée sur Fox, de 2011 à 2018 et sur Netflix elle faisait partie de son catalogue depuis 2013.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?