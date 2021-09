Où regarder les séries les plus nominées aux Emmy Awards 2021

La 73e édition du Prix ​​Emmy aura lieu ce soir, où l’Académie des arts et des sciences de la télévision célébrera le meilleur qui a été diffusé entre juin 2020 et mai de cette année. Nous vous avons déjà parlé de tous les candidats qui chercheront à gagner, mais il y en a qui se démarquent des autres par leur plus grande possibilité de rentrer chez eux avec une statuette. Ce sont les séries avec le plus de nominations et voyez sur quelles plateformes vous pouvez les regarder !

– La Couronne

Candidatures : 24

Saisons: 4

Protagonistes: Emma Corrin, Olivia Colman, Gillian Anderson, Josh O’Connor

Terrain: Une chronique de la vie de la reine Elizabeth II des années 1940 aux temps modernes. Au fil des décennies, des intrigues personnelles, des romances et des rivalités politiques se déroulent.

Disponible en: NETFLIX







– Le Mandalorien

Candidatures : 24

Saisons: 2

Protagonistes: Pedro Pascal, Gina Carano, Giancarlo Esposito, Carl Weathers

Terrain: Les aventures de Mando, un tireur solitaire et chasseur de primes qui se fraie un chemin à travers les frontières les plus reculées de la galaxie, loin de la juridiction de la Nouvelle République.

Disponible en: DISNEY +







– WandaVision

Candidatures : 23

Saisons: 1

Protagonistes: Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kathryn Hahn

Terrain: Avec une vie de banlieue idéalisée, les êtres surpuissants Wanda et Vision commencent à soupçonner que rien n’est ce qu’il semble.

Disponible en: DISNEY +







– Le conte de la servante

Candidatures : vingt-et-un

Saisons: 4

Protagonistes: Elisabeth Moss, Yvonne Strahovski, Joseph Fiennes, Max Minghella

Terrain: Une femme contrainte à l’esclavage sexuel lutte pour survivre à Galaad, une société totalitaire post-apocalyptique située dans ce qui était autrefois les États-Unis.

Disponible en: PARAMOUNT +







-Ted Lasso

Candidatures : 20

Saisons: 2

Protagonistes: Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Temple Juno, Brett Goldstein

Terrain: Ted Lasso, un petit entraîneur de football, est embauché pour entraîner une équipe de football professionnelle en Angleterre, bien qu’il n’ait aucune expérience d’entraîneur.

Disponible en: APPLE TV +







– Pays de Lovecraft

Candidatures : 18

Saisons: 1

Protagonistes: Jurnee Smollett, Jonathan Majors, Michael K. Williams

Terrain: Dans les années 1950, pendant les lois Jim Crow, Atticus Black entreprend un road trip à travers les États-Unis avec son amie Letitia et son oncle George à la recherche de son père disparu.

Disponible en: HBO MAX







– Le Gambit de la Dame

Candidatures : 18

Saisons: 1

Protagonistes: Anya Taylor-Joy, Thomas Brodie-Sangster, Harry Melling

Terrain: Orpheline et prodige des échecs, Beth Harmon lutte contre la dépendance alors qu’elle cherche à devenir la meilleure joueuse d’échecs au monde.

Disponible en: NETFLIX







– Jument d’Easttown

Candidatures : 16

Saisons: 1

Protagonistes: Kate Winslet, Evan Peters, Angourie Rice, Jean Smart

Terrain: Une détective d’une petite ville de Pennsylvanie enquête sur un meurtre tout en essayant d’empêcher sa vie de s’effondrer.

Disponible en: HBO MAX