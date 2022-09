Où regarder les meilleures séries et films Sadie Sink

actrice américaine Évier Sadie a acquis une grande popularité dans le monde du divertissement après avoir joué Max Mayfield dans la série Netflix »choses étranges ». Sa récente performance dans la saison 4 de l’émission a été l’un des points les plus acclamés par les critiques et les téléspectateurs, beaucoup étant choqués par chacune de ses scènes passionnantes.

L’actrice de 20 ans a également collaboré avec l’acteur brendan fraser et le directeur Darren Aronofsky dans le prochain »The Whale », un film de la société de production A24 acclamé par les spectateurs lors de la Festival de Venise 2022. L’histoire est celle d’un enseignant en surpoids qui mène une vie sédentaire, mais tout son monde change lorsque sa fille qu’il n’a pas vue depuis plusieurs années revient dans sa vie.

Le film sortira plus tard cette année et a reçu une standing ovation de 6 minutes lors de sa présentation à la Mostra de Venise, étant l’une des productions les plus attendues au cinéma. Cependant, la carrière de Sadie Sink lui a laissé de grandes performances à son jeune âge, participant à différentes séries et films à ne pas manquer.

La Légende : L’histoire du vrai Rocky Balboa

Biopic d’un boxeur du New Jersey nommé Chuck Wepner. Chuck a dû travailler dur pour réaliser son rêve d’être un boxeur de renom, même face au champion du monde, Muhammad Ali. L’histoire de Chuck aurait inspiré les films de Rocky Balboa. Ici, Sadie Sink joue le rôle de Kimberly, la fille du boxeur.

»The Legend » est disponible sur la plateforme de streaming d’Amazon, Première vidéo.

Le château de cristal







Film réalisé par Destin Créton avec un excellent casting composé de Brie Larson, Noémie watts, Évier Sadie et d’autres acteurs de renom. L’histoire suit une jeune femme qui grandit dans une famille dysfonctionnelle, avec une mère excentrique et un père alcoolique qui fait tout pour que les enfants ignorent leurs conditions de pauvreté. Le film est basé sur la biographie et les mémoires de Jeanette Walls.

»The Crystal Castle » est disponible sur la plateforme de Étoile+.

Éli







Film d’horreur dans lequel une famille emménage dans un manoir sans germes pour trouver un remède à la maladie auto-immune de l’un de leurs enfants. Ici, nous verrons comment Eli est tourmenté par des visions terrifiantes qui sont considérées comme des hallucinations par d’autres. Cependant, quelque chose se cache derrière les murs du manoir.

Sink joue le personnage de Haley, dans un film original et disponible à regarder sur Netflix.

la rue de la terreur







La trilogie Street of Terror est une série de films d’horreur et de slasher américains, avec différents sous-genres d’horreur. Dirigée par Leigh Janiakà partir de scénarios et d’histoires qu’il a co-écrits avec d’autres collaborateurs, les films sont basés sur la série de livres de RL Stine du même nom. Sadie Sink a participé à la première partie en tant que protagoniste et a fait une apparition dans la deuxième partie.

»Terror Street (Part 2): 1978 » et »Terror Street (Part 3): 1666 » peuvent être visionnés via le service Netflix.

Trop bien : le court-métrage







Court-métrage dramatique romantique écrit, réalisé et produit par Taylor Swift. Le nom vient de la chanson « All Too Well » de Swift de 2012, ce film tirant son histoire de la version de 10 minutes de la chanson. Ici, nous voyons Sadie Sink et Dylan O’Brien jouer le couple dans une relation amoureuse destinée à s’effondrer, Taylor faisant également une brève apparition.

La production peut être vue dans son intégralité sur YouTube, sortie le 12 novembre 2021 avec le deuxième album réenregistré de Swift, » Red (Taylor’s Version) ».