Où regarder les films et séries nominés pour les Golden Globes 2023 : Netflix, HBO Max et autres plateformes

Les Golden Globes 2023 Ils sortiront le mardi 10 janvier. De cette façon, nous saurons quelles ont été les productions choisies comme le meilleur du cinema et la télévision, selon Association de la presse étrangère d’Hollywood (HFPA).

Alors, vous vous demandez peut-être où vous pouvez voir le films et séries nommé pour le Globes dorés. Nous vous proposons donc ci-dessous la liste complète des plateformes de streaming sur lesquelles ces projets sont disponibles.

OÙ VOIR LES FILMS NOMINÉS AUX GOLDEN GLOBE 2023 ?

1. « Elvis »

« Elvis » est le film Baz Luhrmann nominé pour le meilleur film dramatique, réalisation et acteur (Austin Butler).

Vous pouvez le voir en Amérique latine et en Espagne à travers HBOMax. Accès depuis ce lien.

Austin Butler dans le film « Elvis » (Photo : Warner Bros.)

2. « Tout partout en même temps »

« Tout à la fois partout » est le long métrage de Daniels avec 6 nominations aux Golden Globe, dont Meilleur film comique et Meilleure réalisation.

Vous pouvez le louer en Amérique latine et en Espagne via iTunes. De plus, dans le pays européen, il est disponible auprès de Movistar Plus.

« Tout à la fois partout » vous pouvez le voir via iTunes (Photo: A24)

3. « Pinocchio de Guillermo del Toro »

« Pinocchio de Guillermo del Toro » est nominé pour le meilleur film d’animation, la bande originale et la chanson.

Vous pouvez voir la bande en Amérique latine et en Espagne à travers Netflix. Accès depuis ce lien.

« Le Pinocchio de Guillermo del Toro » est nominé dans 3 catégories (Photo : Netflix)

4. « Panthère noire : Wakanda pour toujours »

« Panthère noire : Wakanda pour toujours » est le film ryan cogler nominé pour la meilleure actrice dans un second rôle (Angela Basset) et la chanson.

Vous pouvez voir le film en Amérique latine et en Espagne à travers disney plus à partir du 1er février 2023.

« Black Panther 2 : Wakanda Forever » a fait sensation lors de sa sortie en salles (Photo : Official Marvel Latin America)

5. « Top Gun : Maverick »

« Top Gun : Maverick » est la bande Joseph Kosinski nominé pour le meilleur film dramatique et chanson.

Vous pouvez le voir en Amérique latine à travers étoile plus et Paramount Plus. En Espagne, de Amazon Prime Vidéo.

« Top Gun : Maverick » était l’une des bandes qui a dépassé le milliard de dollars de revenus (Photo : Paramount Pictures)

6. « RRR »

« RRR » (« Rise Roar Revolt ») est le film Son Altesse Rajamouli nominé pour le meilleur film et chanson en langue étrangère.

Vous pouvez le voir en Amérique latine et en Espagne à travers Netflix. Accès depuis ce lien.

« RRR » est devenu un succès mondial au box-office (Photo : Netflix)

7. « Glass Onion : Un mystère à couteaux tirés »

« Glass Onion: Un mystère à couteaux tirés » est la bande rian johnson nominé pour le meilleur film comique et acteur (Daniel Craig).

Vous pouvez le voir en Amérique latine et en Espagne à travers Netflix. Accès depuis ce lien.

Daniel Craig joue Benoit Blanc, un détective engagé pour enquêter sur la mort d’Andi Brand dans « Glass Onion : A Knives Out Mystery » (Photo : Netflix)

QUELS SONT LES FILMS NOMINÉS AUX GOLDEN GLOBE QUI NE PEUVENT PAS ENCORE ÊTRE VUS EN STREAMING ?

1. « Avatar : la voie de l’eau »

« Avatar : le chemin de l’eau » est le long métrage de James Cameron nominé pour le meilleur film dramatique et réalisation. Actuellement, on peut le voir au cinéma.

2. « Les Fabelman »

« Les Fabelman » est la bande Steven Spielberg avec 5 nominations au Ballons d’Or, dont Meilleur film dramatique et réalisation. Il sortira prochainement dans les cinémas d’Amérique latine et d’Espagne.

3. « TÁR »

« LE GOUDRON » est le long métrage de Champ de Todd nominé pour le meilleur film dramatique, actrice et scénario. Il sortira prochainement dans les cinémas d’Amérique latine et d’Espagne.

4. « Babylone »

« Babylone » Il est dirigé par Damien Chazelle et a 5 nominations dans le Ballons d’Or, y compris la comédie musicale du meilleur film. Il sortira prochainement dans les cinémas d’Amérique latine et d’Espagne.

5. « Les Banshees d’Inisherin »

« Les banshees d’Inisherin » est un long métrage réalisé par Martin McDonald. C’est la production la plus nominée de la Golden Globes 2023 : il compte 8 nominations, dont celle du meilleur film comique et de la meilleure réalisation. Il sortira prochainement dans les cinémas d’Amérique latine et d’Espagne.

6. « Triangle de tristesse »

« Le triangle de la tristesse » Il est dirigé par Ruben Ostlund. est nommé pour Meilleure comédie cinématographique et actrice dans un second rôle (Dolly De Leon). Il sortira prochainement dans les cinémas d’Amérique latine et d’Espagne.

OÙ VOIR LA SÉRIE NOMINÉE AUX GOLDEN GLOBE 2023 ?

1. Abbott élémentaire

École primaire Abbott est la série créée par Cinquième Brunson avec 5 nominations au Ballons d’Ory compris les meilleures séries musicales ou comiques.

Vous pouvez le voir en Amérique latine à travers étoile plus. En Espagne, de DisneyPlus.

L’affiche de « Abott Elementary » (Photo: ABC)

2. « Mieux vaut appeler Saul »

« Tu ferais mieux d’appeler Saul » est nominé pour la meilleure série dramatique et acteur (Bob Odenkirk). Vous pouvez le voir en Amérique latine et en Espagne à travers Netflix. Accès depuis ce lien.

Bob Odenkirk dans une scène de « Better Call Saul » (Photo: AMC)

3. « Maison du Dragon »

« La Maison du Dragon » est nominée pour la meilleure série dramatique et actrice principale (Emma D’Arcy). Vous pouvez le voir en Amérique latine et en Espagne à travers HBOMax. Accès depuis ce lien.

Emma D’Arcy incarne Rhaenyra Targaryen dans la série « La Maison du Dragon » (Photo : HBO)

4. « L’ours »

« L’ours » est nominé pour la meilleure série musicale ou comique et acteur (Jeremy Allen White). Vous pouvez le voir en Amérique latine à travers étoile plus. En Espagne, de Disney Plus.

L’affiche de « The Bear » (Photo: Hulu)

5. « Mercredi »

« Merlina » est nominée pour la meilleure série musicale ou comique et actrice (Jenna Ortega). Vous pouvez le voir en Amérique latine et en Espagne à travers Netflix. Accès depuis ce lien.

Jenna Ortega et Emma Myers sont deux stars de la série « Wednesday » (Photo : Netflix)

6. « Le Lotus Blanc 2 »

« Le Lotus Blanc 2 » est la sortie créée par Mike Blanc avec 4 nominations au Ballons d’Ory compris la meilleure mini-série/téléfilm.

Vous pouvez le voir en Amérique latine et en Espagne à travers HBOMax. Accès depuis ce lien.

7. « Pam & Tommy »

Pam et Tommy est la série créée par Robert D. Siegel avec 4 nominations au Ballons d’Ory compris la meilleure mini-série/téléfilm.

Vous pouvez le voir en Amérique latine à travers étoile plus. En Espagne, de Disney Plus.

8. « La Couronne »

« La Couronne » est la sortie créée par Pierre Morgan avec 4 nominations au Ballons d’Ordont la meilleure série dramatique.

Vous pouvez le voir en Amérique latine et en Espagne à travers Netflix. Accès depuis ce lien.

9. « Monstre : l’histoire de Jeffrey Dahmer »

« Dahmer – Monstre: L’histoire de Jeffrey Dahmer » est la série créée par Ian Brennan et Ryan Murphy avec 4 nominations au Ballons d’Ory compris la meilleure mini-série/téléfilm.

Vous pouvez le voir en Amérique latine et en Espagne à travers Netflix. Accès depuis ce lien.

10. « Seuls les meurtres dans le bâtiment »

« Seuls des meurtres dans le bâtiment » est la production créée par John Robert Hoffman avec 4 nominations dans le Ballons d’Ory compris les meilleures séries musicales ou comiques.

Vous pouvez le voir en Amérique latine à travers étoile plus. En Espagne, de DisneyPlus.

11. « Oiseau noir »

« Black Bird: Confessions d’un meurtrier » est la série créée par Denis Lehane avec 3 nominations au Ballons d’Ory compris la meilleure mini-série/téléfilm.

Vous pouvez le voir en Amérique latine et en Espagne à travers AppleTV+.

12. « Hacks »

« Hacks » est la sortie créée par Lucia Aniello, Paul W. Downs et Jen Statsky. Il a 3 nominations dans le Ballons d’Ory compris les meilleures séries musicales ou comiques.

Vous pouvez le voir en Amérique latine et en Espagne à travers HBOMax. Accès depuis ce lien.

13. « Séparation »

« Séparation » (« Séparation ») est la série créée par Dan Erickson avec 3 nominations dans le Ballons d’Ordont la meilleure série dramatique.

Vous pouvez le voir en Amérique latine et en Espagne à travers AppleTV+. Accès depuis ce lien.

14. « Ozarks »

« Ozarks » est la production créée par Bill Dubuque et Mark Williams. Il a 3 nominations dans le Ballons d’Ordont la meilleure série dramatique.

Vous pouvez le voir en Amérique latine et en Espagne à travers Netflix. Accès depuis ce lien.

15. « Sous la bannière du ciel »

« Par l’ordre du ciel » est la série basée sur le livre de jon krakauer avec 2 nominations au Ballons d’Ordont celui du meilleur acteur dans une mini-série/téléfilm (Andrew Garfield).

Vous pouvez le voir en Amérique latine à travers étoile plus. En Espagne, de Disney Plus.

Gil Birmingham et Andrew Garfield dans une scène de « By Heaven’s Command » (Photo: FX)

AUTRES PRODUCTIONS NOMINÉES QUE VOUS POUVEZ VOIR EN STREAMING