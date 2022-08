Où regarder les films d’horreur ‘Orphan’ et ‘Orphan: First Kill’

Les films d’horreur ont été à l’ordre du jour récemment, avec de gros titres racontant toutes sortes d’histoires bizarres, comme »Orphelin » à partir de 2009, qui a pris le concept et l’a amené à un nouveau niveau dangereux. Mais ce qui a fait ressortir le film, c’est sa tournure surprenante qui faisait allusion aux films slasher des années 1970. Maintenant, avec sa préquelle »Orphelin : premier meurtre » En première sur Paramount +, il est peut-être temps de revoir le film qui a tout déclenché.

Où pouvez-vous voir la bande Orphan originale ?

Le film »Orphan », intitulé »La huérfana » en Amérique latine, suit un couple dans un mariage tendu en raison de l’échec de la naissance de leur troisième enfant. Mal à l’aise face à cette situation, ils ont essayé de redonner vie à leur foyer en adoptant une jeune fille nommée Esther, et bien qu’au début tout semblait parfait, le côté obscur d’Esther a commencé à se révéler.

Ses actions louches ont finalement conduit à une révélation que personne n’aurait pu soupçonner et ont transformé Esther en quelque chose de beaucoup plus déséquilibré et inattendu. Le film est disponible via le service Paramount+ et sur Amazon Prime Vidéo avec un abonnement premium, bien qu’il puisse également être loué sur YouTube, Apple TV, Vudu et Google Play.

De quoi parle Orphan First Kill ?

»Orphan: First Kill » est une préquelle qui a vu l’actrice Isabelle Fuhrman retour au rôle d’Esther. Mais au lieu de continuer l’histoire là où le film original s’était arrêté, il a décidé de raconter l’histoire de la première famille avec laquelle Esther est restée. Cependant, comme le premier film l’expliquait déjà, la vie de cette famille sera tourmentée par de terribles événements aux mains de leur fille adoptive et sera probablement encore plus violente que le premier.

Le retour de Fuhrman à Esther, où elle jouait une fille à l’époque, peut sembler un choix étrange étant donné qu’Esther est une fille beaucoup plus petite ici. Mais son rôle dans » Orphan » était transformateur et carrément terrifiant, donc la faire revenir dans le rôle était un must.

»Orphan: First Kill » est disponible sur la plateforme Paramount+.