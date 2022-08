Où regarder le film Le braquage du siècle

Cinéma

Où pouvez-vous voir le film basé sur le vol qui a eu lieu au Banco Río de Acassuso en 2006 et qui est entré dans l’histoire pour ses caractéristiques.

Le vendredi 13 janvier 2006, le vol de la succursale Banco Río de Acassuso a été achevé, où six criminels armés d’armes factices ont pris 23 otages et se sont enfuis avec un butin de 19 millions de dollars dans 147 coffres-forts. La vérité est que ce groupe de sujets a réalisé ce qui semblait impossible et l’industrie du divertissement a fait écho à ce crime avec la série Le vol d’argent et le film Le vol du siècle.

Netflix semble capitaliser à nouveau sur ce coup d’État qui a eu lieu en Argentine et a sorti le documentaire le 10 août Les voleurs : la véritable histoire du braquage du siècle où les criminels qui ont perpétré le vol impressionnant qui a suscité l’imagination du monde entier racontent à la première personne ce que c’était que de participer à ce crime qui restera gravé dans l’imaginaire populaire de toute la société.

Le braquage du siècle est un film à succès

Un cinéaste argentin avait déjà consacré son travail à ce fait. Nous parlons d’Ariel Winograd qui a réalisé le film de genre policier aux accents comiques connu sous le nom de Le vol du siècle de 2020 qui a un casting de luxe : Diego Peretti, Guillermo Francella, Pablo Rago, Luis Luque, Rafael Ferro et Mariano Argento. Le film a été un véritable succès au box-office en Argentine qui a également pu être vu en Bolivie, au Chili, au Paraguay et en Uruguay.

où pouvez-vous voir aujourd’hui Le vol du siècle? La réponse est en streaming et la plateforme indiquée pour profiter de ce succès basé sur un crime aux caractéristiques incroyables dépeint par un casting incontournable est : Étoile+. Vous savez déjà où vous pouvez voir la bande argentine qui raconte en détail et avec humour comment ces sujets ont mené le coup contre la branche Acassuso de Banco Río.

Le vol du siècle Il a été très bien accueilli tant par les spécialistes que par les critiques spécialisés. Sur le Web Tomates pourries le film a une acceptation de 83% par les critiques et 94% en termes d’opinion du grand public. Il semble que le contenu né de cet acte criminel soit généralement une véritable étape pour ses producteurs. On peut aussi ajouter à la série espagnole de Netflix Le vol d’argent dans ce sens.

Vous savez déjà que le braquage perpétré en 2006 par ces 6 criminels a son propre documentaire sur Netflix titré Les voleurs : la véritable histoire du braquage du siècle ainsi qu’un film qui a été présenté en première au cinéma en 2020 et une série basée sur cet événement qui a surpris la société argentine et a fait fureur dans le monde tel qu’il est Le vol d’argent. Étoile+ vous donne l’occasion de voir le film de Winograd.

