Où regarder la série primée aux Emmy 2022

Lundi dernier, le 12 septembre, le prix emmy 2022. Ainsi, des séries comme « Le Lotus Blanc »« Ted Lasso », « Le jeu du calmar » ou « Succession » Ils ont été récompensés dans différentes catégories.

Et, bien que des productions remarquables telles que Tu ferais mieux d’appeler Saul ils n’ont remporté aucun trophée ce soir-là, la vérité est que les projets qui ont triomphé au gala bénéficient également de la reconnaissance des critiques et des téléspectateurs.

Voulez-vous savoir quoi plateformes de streaming sont les fictions primées ? Ensuite, découvrez où vous pouvez voir la série gagnante du Emmy 2022.

OÙ VOIR LA SÉRIE GAGNANTE EMMY 2022 ?

1. « Succession »

« Succession» suit la famille dysfonctionnelle du magnat Logan Royqui contrôle l’une des plus grandes sociétés de médias et de divertissement au monde.

Elle a remporté trois prix Emmy 2022 dans la nuit: Meilleure série dramatique, Meilleur acteur dans un second rôle (matthew macfadyen) Oui Meilleur scénario. Toutes les saisons de la série télévisée sont disponibles sur la plateforme de streaming hbo max. Vous pouvez accéder à la production à partir de ce lien.

Brian Cox dans le rôle de Logan Roy dans le drame « Succession » (Photo : HBO)

2. « Ted Lasso »

« ted lasso» raconte l’histoire d’un entraîneur américain naïf qui décide de tenter sa chance dans un club de football anglais. Elle a remporté quatre prix Emmy 2022 au gala, y compris les catégories meilleure série comique Oui Meilleur acteur de comédie (Jason Sudeikis).

Les deux saisons de la série sont disponibles sur la plateforme AppleTV+. Vous pouvez accéder à la production via ce lien.

Jason Sudeikis est le protagoniste de « Ted Lasso » (Photo : Doozer, Warner Bros.)

3. « Le Lotus Blanc »

« Le Lotus Blanc» dépeint plusieurs invités en vacances dans un complexe tropical pendant une semaine alors qu’ils se détendent et se ressourcent au paradis. Cependant, tout n’est pas aussi parfait qu’il n’y paraît dans la vie de ces personnages.

Il a triomphé en Emmy 2022 gagner dans les catégories meilleure mini-série, Meilleur acteur et actrice dans un second rôle dans une mini-série, Meilleur scénario Oui meilleure orientation. Les six chapitres de la première saison de la production peuvent être vus via la plateforme de streaming hbo max. Accédez à la fiction à partir de ce lien.

Vous pouvez voir « The White Lotus » sur HBO Max (Photo : HBO)

4. « Le décrochage »

« Le décrochage » raconte la tentative de la fondatrice de Theranos, Elizabeth Holmes, de révolutionner le secteur de la santé après avoir abandonné l’université et créé une entreprise de technologie.

son protagoniste Amanda Seyfried a été l’un des grands gagnants du gala, remportant Emmy un Meilleure actrice dans une mini-série. Le drame est disponible sur la plateforme de streaming Étoile+. Vous pouvez accéder à la production via ce lien.

Amanda Seyfried dans le rôle d’Elizabeth Holmes sur l’affiche officielle de « The Dropout » (Photo : Star+)

5. « Euphorie »

« euphorie» raconte l’histoire de Rue, une jeune femme qui revient de cure de désintoxication sans intention de rester sobre. son protagoniste Zendaya était le vainqueur de Emmy un Meilleure actrice dans une série dramatique. C’est sa deuxième récompense pour jouer ce personnage.

Les deux saisons de la série sont en hbo max. Vous pouvez accéder à la production à partir de ce lien.

Zendaya est Rue dans « Euphoria » (Photo : HBO)

6. « Ozarks »

« Ozark» se concentre sur la vie de Martyun citoyen à la vie apparemment normale qui cache un grand secret : il est chargé de blanchir l’argent de l’un des plus importants cartels de la drogue au Mexique.

L’actrice Julia Garnier était la star primée Emmy un Meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique. Ses quatre saisons sont disponibles sur la plateforme de streaming Netflix. Vous pouvez accéder à la fiction via ce lien.

Affiche de « Ozark », série avec Jason Bateman (Photo : Netflix)

7. « Amour, mort et robots »

« Amour, mort et robots» est l’anthologie de courts métrages d’animation pour adultes créée par Tim Miller. Il a gagné Emmy un Meilleure production de courts métrages d’animation.

Les trois tomes de la série sont disponibles sur Netflix. Accédez à la production à partir de ce lien.

Affiche du troisième tome de la série « Love, Death & Robots » (Photo : Netflix)

8. « Pirater »

« Hacks» explore la sombre relation de travail entre Déborah Vanceun comédien légendaire de Las Vegas, et Ava, un jeune écrivain. son protagoniste Jean Smart était le vainqueur de Emmy 2022 dans la catégorie de Meilleure actrice dans une série comique.

Ses deux saisons sont disponibles sur la plateforme de streaming hbo max. Vous pouvez accéder à la fiction via ce lien.

Jean Smart et Hannah Einbinder sont les protagonistes de « Hacks » (Photo : HBO)

9. « Les Beatles : revenez »

Ce documentaire de Pierre Jackson présente le dernier concert de les Beatles en groupe, qui a eu lieu sur un toit de Savile Row à Londres. Il a été reconnu avec Emmy pour la meilleure série documentaire / non-fiction.

La docu-série est disponible sur la plateforme de streaming Disney+. Accédez à la production à partir de ce lien.

« The Beatles : Get Back » est un documentaire en trois épisodes (Photo : Disney+)

10. « The Squid Game » (en anglais, « Squid Game »)

La série à succès qui raconte comment des centaines de joueurs acceptent une étrange invitation à concourir pour un prix alléchant et des défis mortels, a remporté le Emmys un Meilleur acteur (Lee Jung-jae) Oui Réalisation exceptionnelle dans une série dramatique.

Sa première saison est disponible sur la plateforme de streaming Netflix. Vous pouvez accéder à la production via ce lien.