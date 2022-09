Où regarder la série Nickelodeon

diffusion

Le signal des émissions pour enfants est la mère d’histoires comme celles de Doug, les Razmoket et jusqu’à Ren & Stimpyavec lequel Nicktoons a commencé.

©IMDBHey Arnold, l’une des séries les plus connues de la chaîne.

Il y a environ 30 ans, Nickelodéon a commencé à diffuser ses émissions pour enfants sous forme de dessins animés. Ceux connus sous le nom de Nicktoons ont été la naissance de l’un des signaux de télévision les plus importants de l’histoire, à partir de trois dessins animés centraux qui ont été Doug, les Razmoket Oui Ren & Stimpy (peut-être la plus adulte des trois propositions). Au fil du temps, d’autres fictions sont arrivées qui en ont fait l’une des plus puissantes aujourd’hui.

Parler de Nickelodéon nous amène à mentionner à la fois la programmation animée et action en direct. Ainsi, aux programmes mentionnés ci-dessus, nous pouvons en ajouter d’autres tels que Grande précipitation du moment ou l’incontournable Drake et Josh diffusée sur cette chaîne de télévision entre 2004 et 2007, avec Drake Bell et Josh Peck comme ses principaux protagonistes. De plus, il convient de préciser qu’en tant que studio, il a également produit des longs métrages tout au long de son histoire.

Si vous cherchez à regarder certaines des séries les plus populaires sur Nickelodéon, nous vous disons qu’il existe une plate-forme qui les contient presque tous et qui est très facile d’accès. Il s’agit de Paramount+l’application de streaming où vous pouvez également trouver des titres de Showtime ou MTVqui est l’un des moins chers du marché aujourd’hui et auquel vous pouvez accéder en payant environ 300 pesos par mois en Argentine, 3 199 pesos au Chili et 79 pesos mexicains.

Dans Paramount+ vous pourrez voir à la fois le contenu adolescent Oui jeune adulte de Nickelodéon, ainsi que celui qui est 100% enfantin. En ce sens, il est important de préciser que les onglets sont séparés en Nickelodeon et Nick Jr. il est donc plus facile pour les parents de pouvoir limiter le type de séries et de films que leurs enfants peuvent regarder, selon le type d’autorisation qu’ils souhaitent accorder. De plus, comme la plupart des applications, un code de contrôle parental peut être généré pour réduire les titres qu’ils peuvent regarder.

+Quelles séries apparaissent de Nickelodeon dans Paramount+

Dans Paramount+ vous pourrez voir pratiquement toutes les séries de Nickelodéon bien qu’il faille préciser que les classiques comme Doug ils ne le sont pas parce qu’ils ont été achetés par Disney. Parmi les titres les plus connus, vous trouverez tout Bob l’éponge, Drake et Josh, Les parrains magiques, Salut Arnold, les Razmoket Soit étonnamment. De plus, vous pourrez voir le contenu dédié à les prix du choix des enfants qui a eu lieu en avril de cette année, au Mexique.

