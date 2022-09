Où regarder la série gagnante des Emmy Awards 2022

Emmy Awards

Les Emmy Awards ont eu leur soirée magique et glamour en laissant des gagnants qui se souviendront toujours de cet événement. Où pouvez-vous regarder la série primée ?

© GettyLe casting de Succession

La 74e édition du Emmy Awards a eu lieu hier au Microsoft Theatre de Los Angeles, en Californie. L’événement a mis en lumière le meilleur de la télévision et du streaming avec des émissions de télévision incontournables parmi ses nominés qui ont finalement laissé les gagnants se souvenir. La précieuse statuette a déjà de nouveau des propriétaires et les protagonistes ne pourront sûrement pas oublier cette nuit magique.

Le concours cette année a été très serré dans chacune des catégories car il y avait plus d’un candidat pour passer le Emmy. Cependant, nous savons déjà qu’un seul des nominés est celui qui peut remporter le prix, alors la soirée s’est terminée avec des gagnants et des perdants partageant un événement plein d’humour, d’émotion et de surprises.

+Où vous pouvez regarder la série primée aux Emmy Awards

Le gagnant de la catégorie Meilleure série dramatique il a été Succession, le spectacle tourne autour de la vie de la famille Redstone. Ce sont de puissants milliardaires qui ont tout ce dont on peut rêver sauf une vie de famille saine. Ils possèdent l’une des sociétés de communication les plus prospères au monde et leur objectif principal est de développer l’empire pendant que la loyauté est en jeu. vous pouvez le voir dans hbo max.

Le gagnant de Meilleure série comique il a été ted lasso qui suit les alternatives dans la vie d’un entraîneur de football américain naïf qui décide de tenter sa chance dans un club de football anglais. Cependant, son inexpérience suscite l’insécurité chez ses joueurs ainsi que la méfiance des supporters de l’équipe. Sera-t-il capable de les conquérir avec ses méthodes particulières ? vous pouvez le voir dans AppleTV+.

Le gagnant à Meilleure mini-série ou téléfilm il a été Le Lotus Blanc qui suit les événements d’un complexe tropical de luxe où chaque jour qui passe surgit une complexité nouvelle et plus sombre pour les parfaits voyageurs et les joyeux employés de cet hôtel qui est vraiment un lieu que l’on peut définir comme idyllique. vous pouvez le voir dans HBO Max et Movistar Play.

