Où regarder la série animée Primal

Série

Primal s’est positionné parmi les animations les plus remarquables de ces derniers temps et nous vous disons ici où vous pouvez le trouver.

©IMDBOù regarder la série animée Primal.

Genndy Tartakovsky est l’un des grands esprits de l’animation de ces dernières décennies, rien qu’en regardant les titres qu’il a créés : Laboratoire de Dexter, Samurai Jack, Star Wars : Clone Wars Oui Titan Sim-Bionic, qui lui ont valu de remporter trois Emmy Awards. Sa carrière ne pouvait pas être mieux encadrée, mais cet animateur russe a créé la série en octobre 2019 Primitif. Où pouvez-vous voir?

Primitif se déroule dans un monde préhistorique et fantastique, racontant les aventures d’un homme des cavernes et d’un tyrannosaure, appelés « Spear » et « Fang », qui après la mort de leurs familles respectives aux mains du même prédateur commencent à voyager ensemble en se battant pour survivre tout en rencontrant une faune diversifiée et des personnes qui vivent dans leur monde.

Selon ses propres mots Tartakovsky, c’est un projet qu’il a abandonné à l’époque et qui n’accordait pas trop d’importance à ses autres créations, mais il a aussi précisé que peut-être le public ne prendrait pas en compte un spectacle sur « un homme et un dinosaure ensemble ». Cependant, il s’est complètement tourné vers la production et en 2019, il a sorti les cinq premiers chapitres, l’année suivante, il a terminé la tranche et ils ont présenté une version cinématographique intitulée Primal : Contes de sauvagerie.

Son gros point positif dès le départ a été l’excellent accueil de la critique, louant principalement l’art et l’animation, ainsi que la narration sans dialogue et l’équilibre entre violence et beauté du spectacle sur les situations que traversent les protagonistes. Sur Rotten Tomatoes, il maintient une approbation à 100 % basé sur 18 avis, avec un consensus qui se lit comme suit : « Épique à tous points de vue, Primal de Genndy Tartakovsky est un exploit impressionnant de narration visuelle ».

+Où peut-on voir Primal ?

Si vous voulez profiter maintenant Primitif, vous pouvez le trouver sur le service de streaming HBO Max avec sa deuxième saison, dont la première a eu lieu cette année. Rappelez-vous que c’est un produit de natation adulteun signal qui appartient à Warner Bros. Discovery et c’est pourquoi son contenu est dirigé vers cette plate-forme, comme c’est le cas avec Rick et Morty.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂