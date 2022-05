Où regarder la saga complète de John Wick

Les films réalisés par Chad Stahelski et mettant en vedette Keanu Reeves sont considérés parmi les meilleurs films d’action de ces derniers temps.

Depuis La matrice Quoi Keanu Reeves Ce n’était pas tellement associé à une saga réussie. Redevenez un héros d’action, comme il l’a fait dans des films comme Vitesse maximum Oui Point limite Au début des années 1990, l’acteur canadien endosse le rôle de ce tueur à gages infaillible dont la simple évocation de son nom fait frissonner n’importe quel criminel. Émergé en 2014 de la main de Porte des Lionsa eu un accueil modeste mais le bouche à oreille l’a rendu incontournable.

Après le premier film, la saga de John Wick il augmentait le budget et pariait sur l’expansion. C’est ainsi que deux autres films ont vu le jour, mais il a également été confirmé qu’il y aura une série axée sur l’hôtel Continental (qui n’aura pas Reeves dans son casting) et aussi un spin-off qui aura Anne d’armes en tant que protagoniste et se concentrera sur un personnage du troisième film.

+Où regarder John Wick en streaming

3 – John Wick

Sorti en 2014, il servait à présenter le personnage (désormais) iconique de Keanu Reeves: un tueur à gages à la retraite que le meurtre de son chiot, le dernier cadeau de sa femme décédée, le ramène à la vie dans le monde criminel où il commence son chemin de vengeance. Bien sûr, cela aura des conséquences et mettra sa tête à prix qui en fera une cible pour tout tueur à gages qui circule à New York. vous pouvez le voir dans Amazon Prime Vidéo et en Movistar Plus.

2 – John Wick : Pacte de sang

Le deuxième film de John Wick Cela commence par une poursuite hallucinante dans un garage de taxis, puis se déplace à Rome, en Italie. Le protagoniste est contraint de se rendre en Europe pour se conformer à un pacte de sang auquel il ne peut échapper, en raison des règles sévères et respectées qui font partie du cercle d’assassins dans lequel il a été formé. vous pouvez le voir dans Étoile+ et en Netflix.

1 – John Wick : Parabellum

En 2019 sortait le troisième film de la saga, qui jusque-là était censé mettre fin à la trilogie. Cependant, avec sa fin, il a tout laissé ouvert pour continuer avec un quatrième film qui n’arrivera qu’en 2023. Cette fois, nous verrons John Wick sera expulsé de la guilde des assassins et, sans aucune protection, sera à la merci de tous les tueurs à gages du monde. vous pouvez le voir dans Netflix Oui Movistar Plus.

