Où regarder El Barco en ligne, la série avec Mario Casas et Blanca Suárez

El Barco est une série espagnole de science-fiction avec Mario Casas et Blanca Suárez qui a connu un grand succès et est désormais disponible en streaming mais… où ?

©IMDBLe bateau

Le bateau raconte l’aventure de l’équipage du Étoile polaire lorsqu’une mystérieuse tempête provoquée par le démarrage d’un accélérateur de particules les trouve au milieu de la nuit, ils découvrent que la Terre telle qu’ils la connaissent a disparu et que sa surface est entièrement océanique. Ce vaisseau est le seul moyen de rester en vie !

Le capitaine Ricardo Montero et le premier officier, Julián De la Cuadra, sont désormais responsables de la vie des élèves de ce bateau d’entrainement et ils doivent prendre les décisions les plus difficiles dans des situations extrêmes et improbables telles que l’attaque de poissons gigantesques, d’oiseaux agressifs ou le même mécontentement de l’équipage qui tente une mutinerie.

La première saison de la série télévisée mettant en vedette mario maisons comme Ulises Garmendia et Blanca Suárez comme Ainhoa ​​​​Montero avait un total de 13 épisodes tandis que le deuxième épisode atteignait 14 chapitres et le troisième lot 16 entrées finales pour une émission qui a la particularité que tous ses chapitres durent plus d’une heure, certains atteignant même près de 2 heures .

Le Navire est en ligne !

Les showrunners de Le bateau Ce sont Álex Pina et Iván Escobar qui sont en charge des livres du programme télévisé. Les cinéastes responsables de la réalisation de cette histoire de science-fiction sont David Molina et Sandra Gallego. Les équipes créatives derrière la série ont fait un travail fantastique en laissant la télévision espagnole à une place importante grâce à la qualité de l’émission populaire.

Où tu peux voir Le bateau en ligne? La réponse est Atresjoueur Premium où, moyennant des frais de 4,99 dollars par mois ou 49,99 dollars par an, vous aurez un compte sur cette plateforme et vous pourrez ainsi accéder à cette populaire série de science-fiction espagnole ainsi qu’à de nombreux autres contenus intéressants.

Ils accompagnent Mario Casas et Blanca Suárez au casting de Le bateau Juanjo Artero comme Ricardo Montero, Irene Montalà comme Julia Wilson, Luis Callejo comme Julián de la Cuadra, Neus Sanz comme Salomé Palacios, Juan Pablo Shuk comme Ernesto Gamboa, Iván, Massagué comme Roberto Cardeñosa « Bulle »Marina Salas comme Vilma Llorente, Bernabé Fernández comme Andrés Palomares et Javier Hernández comme Pedro Gironés « Piti »entre autres noms propres.

