Où regarder Dune en streaming

WARNER BROS. DES PHOTOS

Le film réalisé par Denis Villeneuve tourne sa deuxième partie avec les ajouts de Florence Pugh et Austin Butler. Sur quelle plateforme peut-on profiter du premier opus avec Timothée Chalamet ?

©IMDBTimothée Chalamet et Rebecca Ferguson jouent dans Dune.

Les grands films sont soutenus par des scripts solides. Oui dunesne fait pas exception : le film mettant en vedette Timothée Chalamet est, en fait, l’adaptation d’une histoire mémorable. C’est le best-seller homonyme publié par Franck Herbert en 1965. Bien qu’en 1984, il a été porté au cinéma pour la première fois par la main de David Lynchil faudra attendre 2021 pour qu’une nouvelle version conquiert les amateurs de science-fiction. Sur quelle plateforme de streaming pouvez-vous en profiter ?

Le long métrage de Images de Warner Bros. présente le parcours d’un héros mythique. Ça tourne en rond Paul Atréides, un jeune homme brillant incarné par Chalamet qui a un très grand destin devant lui. Le protagoniste doit être transporté sur la planète la plus dangereuse de l’univers afin d’assurer l’avenir de sa famille et de sa communauté. Sur ce chemin, les forces du mal s’affrontent pour obtenir l’une des ressources les plus exceptionnelles de la planète. Paul doit contrôler ses peurs et son bagage émotionnel pour survivre à ce défi.

Le réalisateur et producteur de dunes c’est Denis Villeneuvele cinéaste derrière des films comme L’arrivée Soit coureur de lame 2049. Il est chargé de diriger une équipe de stars dirigée par Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Jason Momoa et Javier Bardem, entre autres. Tous évoluent sous le scénario de Villeneuve, Jon Spaihts et Eric Roth.

Le film avec Timothée Chalamet racontait 10 nominations aux Oscars 2022, remportant les statuettes correspondant aux catégories de la meilleure bande originale, du meilleur son, du meilleur montage, de la meilleure photographie, de la meilleure conception de production et des meilleurs effets visuels. En ce sens, il tourne déjà sa deuxième partie, qui intégrera des personnages de la stature de Florence Pugh et Austin Butler.

+ Dune : sur quelle plateforme de streaming est-il disponible ?

Étant une production de Warner Bros. Pictures, il existe une plate-forme de streaming qui a dunes exclusivement dans son catalogue. Il s’agit de hbo maxle service d’abonnement disponible sur Amérique latine et Espagne. Cette alternative propose également des contenus correspondant à des marques telles que Max Originals, Cartoon Network et DC. Profitez-en pour voir le film avant la première de sa suite !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂