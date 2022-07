Où regarder du cinéma argentin gratuitement

diffusion

Pour les amoureux du cinéma argentin, parfois les catalogues des plateformes de streaming les plus connues comme Netflix ou Amazon Prime Video ne suffisent pas.

©IMDBLe secret dans leurs yeux, le dernier film argentin à avoir remporté un Oscar.

La cinéma L’Argentine est l’un des grands représentants de l’Amérique latine. Dans le monde entier, il a réussi à atteindre différents marchés grâce à des récompenses en les Goyas et aux Oscars. Jusqu’à présent, il y a eu deux films de ce pays sud-américain qui ont, par exemple, remporté des statuettes pour le meilleur film international : L’histoire officielle Oui Le secret de ses yeuxtout comme il y en avait beaucoup d’autres qui ont dû se contenter d’une nomination, étant contes sauvages de Damien Szifron le dernier à y parvenir en 2014.

Les plateformes de diffusion conventionnels ont leur espace pour les productions nationales argentines, étant Netflix l’un des mieux à même de les positionner. Vous pouvez penser à ce qui est arrivé à la série squatteurs il y a un an, qui a réussi à gagner encore plus de pertinence que lors de sa diffusion originale au début du millénaire, et dans la récente Temps courageuxqui a été joué par Diego Peretti et Luis Luque sous la direction dudit Szifron.

Bien sûr, bien que des titres plus méconnus puissent être trouvés sur ces plateformes, elles traitent principalement de productions argentines plus grand public. Par conséquent, ceux qui veulent voir ce cinéma devraient migrer vers d’autres sites. Bien sûr, cela a son côté positif : il existe des plateformes qui fonctionnent très bien et qui permettent de découvrir des films argentins sans avoir à payer de frais pour cela. Bien que vous trouviez certains titres dans Youtubenous vous parlons de deux plates-formes sur lesquelles vous pouvez naviguer pour rechercher des bandes argentines sans avoir à payer.

+2 plateformes gratuites de cinéma argentin

2 – Cinéma.Ar

Dépend de Institut National du Cinéma et des Arts Audiovisuels (INCAA) qui regroupe toutes les productions argentines, le site offre la possibilité de regarder une grande variété de films nationaux sans avoir à payer. Tout ce que vous avez à faire est de créer un utilisateur pour pouvoir commencer à profiter des titres classiques et modernes, tels que Florianopolis de rêveainsi que d’autres films cultes comme les paranoïaques. De plus, il est possible de payer pour certaines premières une location de seulement 90 pesos argentins.

1 – Cinéma argentin

Le deuxième site Web en question est celui sur lequel encore plus de titres grand public ont été téléchargés. Ce sont des projets de cinéastes 100% indépendants gratuits. Vous pouvez y trouver de la fiction mais aussi des documentaires et des courts métrages, et si vous êtes cinéaste vous pouvez mettre en ligne vos productions en contactant simplement les responsables du site. Il convient de noter qu’il bénéficie également du soutien de la INCAA et a été déclarée d’intérêt par le Sénat de la Nation argentine.

