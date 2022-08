Où regarder chaque saison de Grey’s Anatomy

abc

Grey’s Anatomy est l’une des séries télévisées légendaires qui dure jusqu’à aujourd’hui, avec 18 saisons. Où pouvez-vous le voir?

©ABCOù regarder toutes les saisons de Grey’s Anatomy.

L’anatomie de Grey Elle est devenue l’une des séries les plus emblématiques de tous les temps pour le nombre d’années où elle a été diffusée sur ABC. Bien qu’il soit difficile de maintenir une certaine qualité dans une extension de ce type, il ne fait aucun doute qu’elle a des moments forts qui ont conduit à la production de devenir un titre vraiment populaire obtenant des millions de fans à travers le monde.

Ce drame médical a été créé par Shonda Rhimes et il a été officiellement publié le 27 mars 2005, conquérant le public dès le premier instant avec les expériences des agents de santé à l’intérieur d’un hôpital. Son casting a changé tout au long de son histoire, mais au début les principaux visages étaient Ellen Pompeo, Sandra Oh, Patrick Dempsey, Katherine Heigl, Justin Chambers, Kate Walsh, Isaiah Washington, Chandra Wilson, TR Knight et James Pickens Jr..

Son principe est centré sur la vie des chirurgiens internes, des résidents et des spécialistes qui deviennent des chirurgiens médicaux expérimentés tout en essayant d’équilibrer leurs relations personnelles et professionnelles au sein du Grey Sloan Memorial Hospital. Son protagoniste, Meredith Grey, est une interne en chirurgie qui devient chef de la chirurgie personnelle dans sa résidence, après avoir vécu avec un groupe de médecins avec lesquels elle renforce ses relations.

Étant un contenu de cette taille qui entretient un flux important de fans dans le monde entier, c’est une carotte que chaque service de streaming aimerait avoir dans ses rangs, car il maintiendrait un certain nombre de téléspectateurs qui revisiteraient ses chapitres. Depuis les premiers pas de Netflix, cette émission fait partie de son catalogue et l’un des titres les plus demandés par les abonnés, mais elle n’était plus disponible fin 2021.

+Où regarder Grey’s Anatomy ?

Après avoir quitté Netflix, la série L’anatomie de Grey est devenu exclusif à la plateforme STAR+, où vous pouvez actuellement trouver 17 saisons disponibles. Le numéro 18 n’est pas encore sorti, mais comme il s’agit d’un des contenus phares du catalogue, une nouvelle importante sera annoncée prochainement. De plus, les fans ont plus à regarder car il a été renouvelé pour un 19e opus déjà en développement.

