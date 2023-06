Où regarder Big Brother Chili 2023 gratuitement 24 heures en direct et en direct

réalité

Big Brother Chili 2023 peut être suivi gratuitement 24 heures sur 24 EN DIRECT et EN DIRECT. Dans Spoiler, nous vous disons où vous devriez le voir.



Big Brother arrive au Chili.

Vint le jour! la réalité « Grand frère », qui est un succès dans différents pays du monde comme l’Argentine, l’Espagne, le Mexique et le Brésil, sortira sur les écrans chiliens pour la première fois AUJOURD’HUI, dimanche 18 juin. Dans le programme qui diffuse Chilivision18 participants seront enfermés vivant dans une maison à la recherche du plus gros prix : 25 millions de pesos.

Dans cette maison située en Argentine, les participants seront coupés du monde extérieur. C’est pour cette raison qu’en plus de ne pouvoir recevoir la visite d’aucun membre de la famille ou ami, ils n’auront pas la possibilité d’entrer avec un téléphone portable.

Quant aux éliminations, chaque semaine un participant quittera la maison la plus célèbre du pays. De plus, les joueurs devront passer différents tests dans le but d’être le leader de la semaine, l’un des avantages les plus importants puisque le vainqueur obtient l’immunité et la possibilité de retirer un coéquipier du plateau éliminatoire.

+Comment voir Big Brother 2023 ?

Big Brother Chili 2023 est visible du dimanche au vendredi sur l’écran de Chilevisión à 22 heures. Cependant, cette année une nouvelle modalité a été ajoutée : Pluto TV, le service de streaming de Paramount, le diffusera 24h/24.

Pour accéder à la plate-forme, qui appartient à Chilevisión, vous devez faire CLIQUEZ ICI. Ensuite, vous devrez chercher le canal 141, qui diffusera le format toute la journée.

