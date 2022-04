Où puis-je voir Chucky, la série au Mexique et en Amérique latine ?

L’un des personnages qui en terrifiait beaucoup lorsqu’ils étaient enfants est revenu sur le petit écran en octobre de l’année dernière avec ‘‘Chucky, la série », où la terrifiante poupée créée par Don Mancinivit de nouvelles aventures et terrorise la ville en manipulant un jeune homme qui l’oblige à commettre toutes sortes de meurtres de sang-froid de manière odieuse.

Mancini montre un pari différent dans cette série que celui que nous avons vu dans le film, en maintenant le suspense et l’horreur du moment, afin de revivre la peur et l’impact que Chucky nous a causés dans ses films originaux, nous donnant des cauchemars quand nous dormir quand nous étions enfants.

La production a créé sa première saison le 27 octobre 2021 et peut être vue dans son intégralité via le service de streaming de Étoile Plustant au Mexique qu’en Amérique latine. Il compte actuellement huit épisodes dans sa première saison, et il a déjà été confirmé que sa deuxième saison sera diffusée en 2022, même sans date précise pour le moment.

Pour accéder au service Star+, vous devez avoir un abonnement à la plateforme, avec trois plans disponibles pour accéder à son catalogue complet, selon vos besoins. Ce sont les prix :

Star+ mensuel : 199 pesos par mois

Annuel Star+ : 1 999 pesos par an

Combo Star+ et Disney+ : 249 pesos par mois.

La série Chucky est devenue l’une des préférées du public et des critiques, depuis le retour de la poupée diabolique a obtenu des critiques favorables, adaptant l’histoire de la célèbre poupée aux nouvelles générations.

Chucky est l’un des méchants les plus terrifiants et emblématiques à l’écran. Possédée par l’âme du tueur en série Charles Lee Ray, la poupée rousse s’est frayé un chemin dans l’esprit de la culture pop en 1988 avec la sortie de « Chucky : The Evil Doll ».

L’intrigue dans une ville tranquille des États-Unis, où différents crimes sanglants commencent à se produire et coïncident avec l’arrivée de Chucky sur un marché. Tout commence à empirer lorsqu’un jeune homme prend le contrôle de Chucky et commence à le servir, obéissant à ses ordres de prendre la vie d’autres personnes.

Avec l’humour noir classique caractéristique de la saga, « Chucky, la série » a la voix originale de la poupée de la main de Brad Dourifainsi que des visages familiers des premiers films, dont Jennifer Tilly dans Tiffany, Fiona Dourif dans Nica Pierce, Alex Vincent dans Andy Barclay et Christine Elise dans Kyle.