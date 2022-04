Où puis-je regarder CODA au Mexique ? Gagnant du meilleur film aux Oscars

La dernière cérémonie du Oscars était plein de surprises, car contre toute attente la cassette produite par Apple TV+, »CODA » a fini par remporter l’Oscar du meilleur film, devenant ainsi la première production réalisée par une plateforme de streaming à remporter le titre. Cependant, aussi étrange que cela puisse paraître, au Mexique, la bande n’est pas disponible dans le service Apple.

Si vous voulez voir »CODA : Signs of the Heart » pour savoir pourquoi il a été sacré meilleur film, vous devrez engager le service de Amazon Prime pour pouvoir accéder à la plateforme Prime Video, qui compte un grand nombre de films classiques et actuels, ainsi que des séries qui accrochent le public comme »The Boys ».

Tous les utilisateurs d’Amazon Prime pourront profiter de ce film sans frais supplémentaires, cependant, si vous êtes un nouvel utilisateur, vous pouvez profiter d’un essai gratuit d’un mois du service, une occasion parfaite pour jeter un œil à » CODA », où il interprète l’acteur comique de renom Eugène Derbezcomme le professeur de musique, M. Villalobos.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Netflix ramènera Mini Spies avec une nouvelle version







En effet, la plateforme a déjà placé la légende « Oscar Award Winner » dans le synopsis du film CODA, faisant allusion aux statuettes qu’il a réussi à réaliser, car de la même manière, l’acteur Troy Kotsur, a remporté le prix du meilleur second rôle Acteur.

Le titre de CODA fait allusion au mot anglais » Child of Deaf Adults » qui se traduit par » fille d’adultes sourds », une catégorie dans laquelle le protagoniste de cette histoire, Rubby Rossi, s’inscrit. A 17 ans, Ruby est le seul membre de la famille à pouvoir parler, vivant avec ses parents et son frère sourds.

Malgré les attentes de ses parents que Ruby dirige l’entreprise familiale après l’obtention de son diplôme, Ruby est passionnée de musique et décide de rejoindre la chorale de son lycée. Avec le rêve en tête, Ruby rejoint la classe de chant, où le professeur, M. Villalobos, accepte de lui donner des cours de charme et lui donne le courage de poursuivre son rêve en musique.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Prime Video annonce une nouvelle émission de téléréalité basée sur James Bond

Si vous voulez voir comment l’histoire se déroule, n’oubliez pas de contracter le service Amazon Prime, qui comprend le service Prime Video, Amazon Music Prime, des récompenses avec Prime Gaming et la livraison gratuite à l’achat de produits sur Amazon, tout cela pour aussi peu comme seulement 99 pesos par mois.