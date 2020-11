Où pouvez-vous lire le manga One Piece 996, premières fuites

Le manga One Piece 996 sera disponible officiellement et en espagnol le 20 novembre. Les aventures de Luffy et de sa compagnie se poursuivent.

Après un chapitre 995 qui se termine en beauté, le Manga One Piece 996 ce ne sera pas moins. Si vous souhaitez lire cet épisode des aventures de Luffy, il sera disponible le vendredi 20 novembre prochain. Oui, vous avez bien lu. Sauf changements de dernière minute, l’application Web et mobile et les tableaux Manga Plus sont datés du 20 novembre. Le même jour, d’autres publications de renom comme Dragon Ball Super ou Boruto: Naruto Next Generations arrivent également.

Ci-dessus vous avez le lien qui vous mènera directement au manga en espagnol, GRATUIT et aussi officiellement. Pas de chumineras et des traductions de mauvaise qualité.

Spoilers pour le prochain chapitre 996 (mise à jour)

Au fur et à mesure que de plus en plus de fuites et de spoilers seront publiés, nous les ajouterons ici. Il est probable que dans quelques jours les premières images soient également filtrées.

-Il se dit que le prochain chapitre pourrait être avec Sanji

-Le combat de Sanji contre Queen.

-Law and Kid et bataille contre Kaidou.

Parcelle One Piece

C’est le grand âge des pirates. Gold Roger, le légendaire « roi des pirates » a laissé le « One Piece » – son trésor légendaire – caché dans une région du monde appelée « GRAND LINE » et les pirates les plus puissants s’affrontent pour le trouver. Un garçon nommé Luffy idolâtrait les pirates, en particulier Shanks, le chef d’un équipage qui visitait son village. Un jour, par accident, Luffy a mangé un « fruit du diable » du butin de Shanks.

Grâce à ce fruit, son corps est devenu caoutchouc mais il ne pourra jamais nager. Le jour où les pirates ont quitté le village, Shanks a présenté à Luffy son bien le plus précieux: son chapeau de paille. Dix ans se sont écoulés depuis ce jour et Luffy est parti en mer pour devenir le nouveau «roi des pirates». La grande aventure de Luffy commence ici!

