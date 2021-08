Où peut-on voir Parot en Amérique latine ?

L’arrivée de nouvelles plateformes diffusion vers l’Amérique latine, offrent une plus grande variété de Contenu pour les utilisateurs qui manquent souvent des séries ou des films connus parce qu’ils ne sont pas à portée de main. Mais peu à peu cela commence à être laissé pour compte et les catalogues s’étoffent de nouvelles propositions. En ce sens, l’une des sociétés proposera une série espagnole à succès dans son pays pour tout le continent : Parot.







Pour ceux qui aiment les productions du pays des grandes stars comme Pedro Almodóvar, ce drame policier c’est parfait. Durant 10 chapitres suspensifs et d’investigation, le thriller politique et social repose sur l’annulation de la Doctrine parotienne par la Cour de Strasbourg en 2013. Quelle en a été la principale conséquence ? La libération de près d’une centaine de terroristes, violeurs et assassins.

Quand et où Parot sera-t-il vu ?

À partir du 20 août, la série sera disponible en primordial +, le service premium de ViacomCBS, qui a récemment débarqué en Amérique latine pour proposer un catalogue comprenant des produits de Paramount Pictures, Smithsonian Channel, MTV, Nickelodeon, Comedy Central, CBS, BET et Showtime. En particulier, cette production a été créée par Pilar Nadal et réalisé par Rafael Montesinos et Gustavo Ron.

La série montre l’annulation de la doctrine Parot par la Cour de Strasbourg en 2013 (Paramount).



Pourquoi devriez-vous voir Parot ?

L’une des raisons pour lesquelles vous devez regarder la série est sa grande Distribution. Si vous aimez les productions espagnoles, vous rencontrerez sûrement quelques visages familiers. Son actrice principale est Adriana ugarte, protagoniste de Juliette d’Almodóvar et des programmes comme Le temps entre les coutures Oui Hache. Aussi, Javier Albala (Syndrome), Ivan Masségué (Le trou), Blanca Portillo (Étreintes brisées), Patricia Vico (Cent ans de pardon) et Michael Brown (La passion des faucons).

Le casting est dirigé par Adriana Ugarte, Javier Albalá et Ivan Massagué (Paramount).



Cette production de ViacomCBS International Studios, RTVE et Onza s’immerge pleinement dans les thèmes qui ont traversé l’Espagne en 2013 tels que le justice de sa propre main ou un traumatisme post-abus. Après la libération de près de 100 prisonniers, les familles des victimes organisent des manifestations contre tant d’injustice. Mais quelque chose surprend la société : les cadavres des criminels apparaissent avec une note anonyme indiquant : « Peine exécutée ». La enquête de cet événement devient captivant du début à la fin, rendant Parot l’une des séries espagnoles à programmer.