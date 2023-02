Où Pedro Pascal est né et comment il est arrivé aux États-Unis

in

Curiosités

L’acteur qui joue Le dernier d’entre nous et Le Mandalorien a des racines latino-américaines et a parlé de ses origines dans snl.

© IMDbPedro Pascal avec Nick Offerman dans The Mandalorian.

L’un des acteurs du moment est, sans aucun doute, la star de Le dernier d’entre nous et Le Mandalorien: Pierre Pascal. L’acteur qui a su faire partie de productions telles que Narcos et que l’année dernière il a accompagné Nicolas Cage dans Le poids des talentsa 47 ans et est sur la crête de la vague depuis une dizaine d’années.

Au cours du dernier week-end, Pierre Pascal était chargé de conduire Saturday Night Live en tant qu’artiste invité. Là, comme à son habitude, il avait la charge d’ouvrir le programme par un monologue humoristique. Lors de ses premiers mots, il en a profité pour parler de ses racines chiliennes.

Comme l’a révélé l’acteur Le dernier d’entre nous, est né au Chili (plus précisément dans la capitale du pays andin) et alors qu’il n’avait que neuf mois, il a émigré. C’est à la suite de la dictature perpétrée par Augusto Pinochet que leurs parents se sont enfuis comme tant de citoyens de ce pays. La destination choisie était les États-Unis.

Les proches de Pierre Pascal ils ont toujours été plus proches du mouvement de gauche qui a porté au pouvoir Salvador Allende. En fait, il est un peu apparenté au président assassiné du Chili : il est le petit-fils d’une des sœurs de Salvador Allende. C’est cette proximité avec les mouvements de gauche qui a poussé ses parents à émigrer, persécutés par Pinochet.

+L’histoire tragique de la mère de Pedro Pascal

Lors de la diffusion de snl, Jeu froid Je dédis « Fix You » pour Véronique Pascalla mère de Pierre Pascal. Peu de gens connaissent l’histoire de cette femme qui s’est suicidée en l’an 2000, quand Pierre il n’avait que 24 ans. Elle était psychologue et était très importante pour cet acteur de 47 ans. En 2020, il a assuré Personnes: «Elle a toujours été incroyablement favorable, jamais une fausse maman. J’ai toujours senti qu’elle savait quelque chose que j’ignorais. Rien de tout cela ne serait réel si ce n’était pas pour elle. ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?