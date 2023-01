Où l’on peut voir Olga Kurylenko en plus de la série Betrayal sur Netflix

Films

Olga Kurylenko brille actuellement dans la série Netflix Betrayal où elle incarne Kara, une espionne russe, mais vous pouvez également la streamer dans ces films.

Olga Kurylenko elle a été découverte à l’âge de 15 ans par un dépisteur de mannequins lors de vacances à Moscou. Elle s’installe à Paris à l’âge de 16 ans, où elle signe pour l’agence de mannequins Madison. Il a commencé sa carrière cinématographique en France en 2005. Il a reçu le Certificate of Excellence Award au Brooklyn Film Festival (BFF) 2006 pour sa performance dans L’Annulaire de la cinéaste française Diane Bertrand.

Depuis, l’actrice franco-ukrainienne de 43 ans et d’une beauté indiscutable a alterné différents rôles dans d’importantes productions cinématographiques où elle a même partagé le casting avec Tom Croisière dans la bande mémorisée Oubli. Aujourd’hui Olga Kurylenko se démarque dans la série Trahison près de cox charlie dans une histoire d’espionnage qui ne vous laissera pas de répit.

+ Films avec Olga Kurylenko à regarder en streaming

– Quantum de réconfort

Trahi par Vesper, la femme qu’il aimait, 007 assume personnellement sa nouvelle mission. Au cours de leur enquête, Bond et M interrogent M. White, qui révèle que l’organisation qui a fait chanter Vesper est bien plus complexe et dangereuse qu’ils ne l’imaginent. Le renseignement médico-légal relie un traître du Mi6 à un compte bancaire en Haïti, où Bond rencontre la belle mais fougueuse Camille, une femme avec ses propres motifs de vengeance.

Vous pouvez le voir dans Prime Video et Movistar Play.

– Sentinelle

Klara est une interprète de 33 ans dans l’armée française. Après avoir vécu les horreurs de la guerre en Syrie, elle est transportée par avion à Nice dans le cadre de l’opération Sentinelle, et là, avec sa sœur Tania et sa mère, elle tente de reconstruire sa vie. Mais une nuit, Tania est retrouvée à moitié morte sur la plage après être allée en boîte de nuit ; elle avait été violée et battue. Klara décide de tout mettre en œuvre pour retrouver les agresseurs et venger le crime contre sa sœur.

Vous pouvez le voir dans Netflix.

-Veuve noire

Dans le thriller d’espionnage bourré d’action de Marvel Studios Black Widow, Natasha Romanoff fait également face aux parties les plus sombres de son grand livre lorsqu’une dangereuse conspiration impliquant son passé émerge. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour la faire tomber, Natasha doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations brisées qu’elle a laissées dans son sillage bien avant de devenir une Avenger.

Vous pouvez le voir dans Disney+.

