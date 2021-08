Où lire le manga Dragon Ball Super 75

Le chapitre 74 s’est terminé en beauté et Vegeta veut se battre. Nous vous disons où vous pouvez lire le manga Dragon Ball Super 75 GRATUITEMENT.

Si vous voulez voir Vegeta en action contre Granola sous sa nouvelle forme, il faudra encore patienter un peu. Le manga Dragon Ball Super 75 arrivera dans notre langue et nous pourrons le lire entièrement gratuitement grâce à Manga Plus. La plateforme qui publie ce manga et d’autres sera chargée de nous apporter à nouveau le Super chapitre.

Quand peut-on lire le manga DBS 75 ? Eh bien, exactement le 18 août donne 17h00 en Espagne. Quelque chose d’étrange et auquel nous ne sommes pas habitués, puisque Dragon Ball Super et Boruto : Naruto Next Generations arrivent généralement le 20 de chaque mois. Ci-dessous, vous aurez un lien vers le manga lorsqu’il sera disponible. Le reste des mangas importants publiés par Manga Plus (One Piece, Dr, Stone, Black Clover, Jujutsu Kaisen…) arriveront le 22 août.

Vous pourriez être intéressé par Dragon Ball Super

ARGUMENT DE MANGA

Le temps passe, depuis cette grande bataille entre Goku et Majin Boo… Maintenant, dans un monde qui a retrouvé la paix, une nouvelle bataille approche !! Ce nouvel ennemi vient-il du « Sixième Univers » !? Une nouvelle série complète de « Dragon Ball », où « un après » est écrit, dans un projet original d’Akira Toriyama.

DERNIERS CHAPITRES DU MANGA