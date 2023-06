Où lire Culpa Mía de Mercedes Ron, le livre qui a inspiré le film Prime Video ?

in

Première vidéo

Prime Video a créé « Culpa Mía », l’adaptation du livre de Mercedes Ron qui a été un succès mondial. Sachez où le lire.



© Prime VidéoGabriel Guevara et Nicole Wallace

Il y a quelques heures à peine, il est arrivé sur Prime Video Ma faute, le nouveau film romantique qui a déjà captivé des milliers de personnes à travers le monde. Originaire d’Espagne, ce film a le rôle principal de Gabriel Guevara et Nicole Wallace, qui donnent vie à Noah et Nickrespectivement, et ils sont devenus les demi-frères du moment.

Parce que? juste parce que Ma faute est une histoire d’amour interdit dans laquelle deux demi-frères, Noah et Nick, tombent amoureux alors qu’ils tentent de l’éviter. Ils se rencontrent après que Noah a emménagé dans la maison de Nick après le mariage de sa mère avec son père. Et, à partir de là, commence une intrigue d’enchevêtrements, de relations et de beaucoup de passion.

Sans aucun doute, c’est un lien passionnant qui, comme si cela ne suffisait pas, a laissé les portes ouvertes à une suite. Bien que, la vérité est qu’il est évident que cette histoire a un long chemin à parcourir car, en réalité, elle est basée sur un livre, qui fait partie de la soi-disant trilogie coupable par Mercedes Ron.

Où lire Culpa Mía, le livre de Mercedes Ron ?

Après le succès du film et même lorsqu’il a été annoncé, de nombreux fans ont commencé à s’intéresser à l’histoire originale et qui a inspiré le film. Pour cette raison, une fois de plus, les livres de Mercedes Ron ont commencé à être une tendance après avoir été un best-seller en 2017 lors de la publication du premier d’entre eux.

Cette histoire a commencé comme un article sur Wattpad, où les trois parties de la trilogie ont été publiées. Mais, actuellement, il existe également des versions physiques de coupable et ils sont disponibles à la fois dans différentes librairies et sur différentes pages Internet pour pouvoir les acheter.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?