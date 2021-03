Où le cœur mène encore juste un jeu PS4, sorti en juillet

Where the Heart Leads, officiellement connu sous le nom de Where the Heart Is, est le prochain jeu de la dernière initiative Indie Spotlight de Sony, le développeur Armature Studio confirmant que le jeu PlayStation 4 sortira le 13 juillet 2021. Vous remarquerez peut-être que la bande-annonce ci-dessus inclut PS5 dans son titre, mais ce n’est pas réellement une version native. Le fabricant de matériel fait référence à la rétrocompatibilité, ce qui n’est probablement pas la meilleure idée à des fins de marketing. Quoi qu’il en soit, le jeu est axé sur le choix du joueur, avec un script de plus de 600 000 mots qui plonge dans l’idée de se retrouver.

Le co-fondateur et directeur du studio, Todd Keller, a déclaré sur le blog PlayStation: « Notre jeu n’est certainement pas pour tout le monde, et nous n’avons jamais voulu qu’il le soit. Il suit son propre chemin et nous vous le livrons avec le meilleur des espoirs. pour vous et vos proches cette année. » Le jeu a doublé de taille par rapport à l’objectif initial de l’équipe d’un voyage de cinq heures, avec des titres tels que Heavy Rain, Oxenfree, Xenogears, et Histoire vagabonde tout inspirant l’expérience. Le jeu coûtera 24,99 €, avec une version physique fournie par Perp Games lancée le même jour que son homologue numérique.

Pour en savoir plus sur Where the Heart Leads, vous pouvez consulter l’interview que nous avons faite l’année dernière avec Armature Studio. Êtes-vous intéressé par ce jeu indépendant axé sur la narration? Faites votre choix dans les commentaires ci-dessous.