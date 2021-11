Où JK Rowling a-t-il commencé à écrire Harry Potter et la pierre philosophale

Demain 11 novembre 2021 est un jour très spécial pour les fans de Harry Potter: la saga fête les 20 ans de sa première parution. Pendant des décennies, l’histoire écrite par JK Rowling C’était l’un des plus innovants dans le monde du cinéma et, en fait, il l’est toujours. Le temps passe et, malgré le fait qu’il existe des franchises beaucoup plus importantes, c’est l’une des plus emblématiques de l’industrie cinématographique.

Il y a 20 ans, Warner Bros sortait Harry Potter et la pierre philosophale basé sur le premier livre JKRowling du même nom. Et c’est ainsi que s’ouvrit la porte d’une série de films qui allait devenir le plus grand succès au box-office depuis plusieurs années. A tel point que, afin de célébrer l’anniversaire de la première, la société de production a décidé de relancer le premier film de cette histoire en salles.

Dès demain, le premier tome de cette saga pourra être vu dans tous les cinémas du monde réalisant ainsi que les nouvelles générations connaissent ce film sur grand écran. Cependant, le jour de l’anniversaire de Harry Potter Une question s’est à nouveau posée chez les fans de la saga avec Daniel Radcliffe : où est né ce personnage ?

Eh bien, tout au long des années où l’enfant qui a vécu grandissait, on n’a jamais su exactement où c’était que JK Rowling a commencé à écrire ses livres. Mais maintenant, le même écrivain a réglé la polémique et clarifié tous les doutes des fans à travers un fil sur Twitter. Les éclaircissements de l’écrivain sont survenus sur la base d’une question d’un suiveur.

L’utilisateur a pris une photo de lui devant le restaurant d’Édimbourg, The Elephant House. Vous pouvez y voir une légende : « lieu de naissance de Harry Potter« , ça se lit. Mais, d’après ce que Rowling a expliqué, elle a commencé à écrire ses volumes bien des années avant de connaître cet endroit où, en effet, elle a écrit quelques volumes de l’histoire du jeune sorcier.

« Il écrivait Potter depuis plusieurs années avant de mettre les pieds dans ce café. Donc ce n’est pas le lieu de naissance, mais j’y ai écrit», a-t-il commencé à expliquer. Et puis s’est plongé dans le véritable espace où son inspiration a commencé : un appartement au 94 St. John’s Road au-dessus d’un magasin de sport. « C’est le véritable lieu de naissance d’Harry Potter« , défini JK

« Si l’on définit le lieu de naissance où j’ai posé le stylo pour la première fois, il était loué dans une chambre d’un appartement au-dessus de ce qui était alors un magasin de sport. Les premières briques de Poudlard ont été posées sur un sol à Clapham Junction», a révélé le producteur également. Et, sans plus attendre, force est de constater que l’une des meilleures inspirations du cinéma n’est née que dans une pièce à quatre murs.

