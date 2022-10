Où était Taylor Swift le 29 avril ? Les nouvelles paroles de « Midnights » envoient ses fans à la recherche

« Tu veux vraiment savoir où j’étais le 29 avril ?

Oui.

En fait, les Swifties essaient désespérément de savoir où se trouvait Taylor Swift tous les 29 avril depuis 1989.

Swift a laissé tomber les paroles faisant référence à la date sur « High Infidelity », l’une des sept pistes bonus de son nouvel album, « Midnights », envoyant ses fans en overdrive pour trouver le sens de la date dans la vie de la chanteuse. Voici ce qu’ils ont découvert jusqu’à présent.

29 avril 2012

Les fans ont découvert une photo de Swift assistant à la fête du 26e anniversaire de l’actrice de « Glee » Dianna Agron le 29 avril 2012. Swift a initialement partagé les photos, mais a depuis supprimé le message. Mais les Swifties ont toujours les photos représentant la fête sur le thème du cirque, où Swift s’est déguisé en tigre.

29 avril 2014

Swift est sortie faire du shopping le 29 avril 2014, selon des photos de sa sortie. Elle portait un chapeau noir, une chemise rayée à manches longues, un pantalon rouge et sa lèvre rouge classique.

Taylor Swift est vue à New York le 29 avril 2014. Salle Raymond / GC Images

29 avril 2016

Le 29 avril 2016 à minuit, Calvin Harris sortait un nouveau single avec Rihanna : « This Is What You Came For ». Quelques mois après la sortie, une représentante de Swift a confirmé à Rolling Stone qu’elle avait co-écrit la chanson sous un pseudonyme, Nils Sjoberg.

Swift et Harris sortaient ensemble au moment où la chanson a été écrite et quand elle est sortie, bien que Swift ait été vue quelques jours plus tard en train de danser au Met Gala avec Tom Hiddleston, avec qui elle a également eu une relation amoureuse.

En même temps que la sortie de la chanson, Swift a assisté à la fête du 21e anniversaire de Gigi Hadid. Elle portait une robe noire scintillante à une épaule pour la fête à Los Angeles.

Taylor Swift le 28 avril 2016 à Los Angeles. JB Lacroix / GC Images

Bien que la fête ait effectivement eu lieu le 28 avril, elle s’est probablement déroulée jusqu’aux premières heures du 29, et la plupart des participants ont quand même posté des photos le lendemain, y compris le mannequin Lily Aldridge et la fille d’anniversaire elle-même.

29 avril 2018

Ce jour-là en 2018, Swift a publié une photo d’elle-même en train de répéter pour sa prochaine tournée. Le « Reputation Stadium Tour » était la dernière fois que Swift a tourné, car elle a été forcée de annuler les dates faisant la promotion de son album de 2019 « Lover » en raison de la pandémie de coronavirus.

Serait-ce un œuf de Pâques qu’elle reparte enfin en tournée? Non confirmé, mais l’équipe de Swift a déclaré qu’il y avait des dates de spectacles « à venir, mais qui n’ont pas encore été annoncées » au Royaume-Uni dans un tweet plus tôt cette semaine.