Où et quand voir le thriller érotique de Ben Affleck et Ana de Armas

Aujourd’hui, la romance entre Ben affleck Oui Jennifer Lopez a tous les fans des artistes aussi heureux que le couple. Mais il y a bien longtemps, l’acteur qui a donné vie à Homme chauve-souris dans le snyderverse eu une brève relation avec Ana de Armas. C’est grâce au tournage d’un film dans lequel ils ont coïncidé, où ils se sont rencontrés, ont joué un couple et ont ainsi commencé la brève aventure entre eux. Désormais, ils seront à nouveau vus ensemble dans un film qui a changé plusieurs fois de date à cause de la pandémie.

Il s’agit de Eaux profondes, un thriller érotique centré sur l’histoire d’un homme qui, pour éviter le divorce, permet à sa partenaire de vivre toutes les aventures qu’il souhaite. Le piquant supplémentaire sera fourni par le côté criminel de l’histoire, alors que les amants de sa femme commencent à disparaître un à un, et il devient le principal suspect de ce réseau criminel.

Le long métrage allait sortir en salles en janvier prochain, mais la situation a changé en raison du coronavirus, qui a non seulement forcé son report mais a également provoqué sa sortie directement via le Diffusion. L’industrie essaie toujours de se réajuster économiquement à partir des pertes générées par les salles fermées en 2020 et, comme indiqué dans Date limite, l’étude à l’origine du projet a estimé que ce type de productions destinées à un public plus adulte n’est généralement pas idéale.

Ainsi, les plateformes de streaming sont entrées en négociation pour la première du nouveau film de Ben affleck Oui Ana de Armas. Alors qu’aux États-Unis, la plate-forme choisie était Hulu, pour le reste de la planète ce n’était pas Étoile +, comme on aurait pu s’y attendre étant donné qu’une grande partie des titres dudit service de streaming arrivent via son catalogue. Amazon Prime Vidéo se chargera de l’amener sur le marché international, à une date qui n’a pas encore été définie.

Le prochain film de Ben Affleck sera également à voir sur Amazon Prime Video

Avant l’arrivée de Eaux profondes, Ben affleck sera la figure principale d’un titre qui sera également vu par Amazon Prime Vidéo. Il s’agit de La barre tendre, une cassette qui raconte les mémoires de l’écrivain et journaliste JR Moehringer. tye sheridan donne vie à la version adulte du protagoniste, tandis que Affleck Il se met à la place de son oncle, qui occupe le rôle de figure paternelle en raison de l’absence de son père biologique, perdu entre son travail et l’alcoolisme. Le film sortira le 7 janvier.

