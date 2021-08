Où et quand les chiens de réservation peuvent-ils être vus ?

Harnais pour Chien Bandes Réfléchissantes Tissu en Nylon Harnais D'entraînement De Chien Et De Laisse Confort Gilet De Chien Rembourré,Rouge

Gilet de PET réfléchissant, design de bande réfléchissante sûre la nuit, une couche supplémentaire de parapluie protectrice est ajoutée la nuit, les piétons et les véhicules qui passent peuvent être vus d'une distance, donc préparez-vous à l'avance. La taille peut être ajustée et la plage de réglage de 15 cm peut être meilleure et le confort du port peut être ajusté. Tissé en nylon, le nylon a une résistance à la chaleur, une résistance à l'abrasion, une sensation lisse, un faible coefficient de frottement et un certain degré de réflectivité Processus de la poitrine et du dos: 1. Mettez d'abord les fourrures du chien des deux côtés de la poitrine et du dos, 2. Retirez les boutons et bouclez-le, 3. Ajustez le sac de chien à la taille du chien, 4. Mettez le chien la poitrine réfléchissante et le dos. Votre confiance est notre responsabilité! Votre demande est notre poursuite! Je vous souhaite des courses agréables