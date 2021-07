Où et quand Guardians of the Galaxy Vol.3 est tourné et quelques détails du film

D’abord la confirmation la plus évidente : le titre du film sera Les Gardiens de la Galaxie Tome 3, en phase avec les précédents opus du groupe des héros de la Univers cinématographique Marvel. Le réalisateur du film a avancé quelles sont les prochaines étapes : essentiellement Ils commenceront à filmer cette aventure en novembre en Géorgie.

Il y avait aussi le temps de parler du scénario du film. « C’est fini depuis des années. Je continue de peaufiner différentes choses et d’en ajouter d’autres; je cherche à changer les détails. Mais c’est fini il y a trois ans », confirmé James Gunn. Marvel vous a-t-il déjà demandé d’ajouter quelque chose à leurs histoires ? « La seule fois, c’était dans le premier film avec Thanos« , Et suivi : « Ils ne m’ont pas demandé d’ajouter quelque chose à Tome 3 pour l’établir à l’avenir.

Ce que l’on sait des Gardiens de la Galaxie Vol.3







Une confirmation passionnante ! Retour de Sylvester Stallone comme lui Ravageur, Stakar. Randall Emmett, producteur et ami personnel de Malin, a confirmé que la star se prépare pour ses apparitions dans les entrées suivantes de Consommables Oui gardiens de la Galaxie.

En attendant, tout indique que ce sera le dernier film de James Gunn en tant que directeur de l’équipe des héros de la MCU. C’est peut-être pour cela qu’on peut espérer que le cinéaste retrouvera le Ravageurs, comprenant Martinex (Michael Rosenbaum), Charlie-27 (Ving Rhames), Aleta Ogord (Michelle Yeoh) et Mainframe (Miley Cyrus).

Le film sortira après les présentations de Thor : Amour et Tonnerre et le Spécial Noël des Gardiens de la Galaxie. Il sortira en salles le 5 mai 2023 et sera sûrement une partie importante du Phase 4 Quoi Kevin Feige a préparé pour les adeptes de MCU.