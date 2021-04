Où et comment voir Nomadland, le gagnant du meilleur film aux Oscars 2021

La 93e édition du Prix ​​Oscar et gauche Nomadland au sommet de la célébration en obtenant les prix à Meilleur film et meilleure réalisation, entre les mains de son directeur Chloé Zhao, la deuxième femme à remporter la statuette de toute l’histoire. Ici, nous vous dirons où vous pouvez voir le long métrage maintenant et où dans très peu de temps.

La route de la victoire Nomadland était déjà marqué avant, depuis ses triomphes dans le Golden Globes, BAFTA Awards, Producers Guild et Screen Actors Guild, à la fois en étant le meilleur film et dans la meilleure direction. De cette façon, suivez les étapes de L’artiste Oui Michel Hazanavicius, qui a tout pris en 2012.

Comme nous l’avons mentionné, Chloé Zhao est devenue la deuxième femme de l’histoire des Oscars à remporter la catégorie du meilleur réalisateur, après le triomphe de Kathryn bigelow, qui a remporté en 2010 pour The Hurt Locker. De la même manière, elle est la première cinéaste chinoise à obtenir une telle reconnaissance à Hollywood.

Si vous voulez le voir et que vous ne savez toujours pas de quoi il s’agit, nous vous apporterons ici le synopsis officiel: « Après avoir tout perdu à cause de la crise économique, une femme du Nevada se lance dans un voyage à travers l’Ouest américain en camping-car. Elle veut explorer un mode de vie nomade, loin des conventions sociales. ».







+ Où et comment voir Nomadland?

Vous pouvez actuellement voir Nomadland, la bande choisie comme Meilleur film aux Oscars 2021, dans les cinémas de votre pays Et, comme cela se produit généralement dans ces cas, il restera longtemps sur le panneau d’affichage. On peut également le voir en juin sur Star Plus, un nouveau projet Disney +, où il y aura du contenu pour adultes, avec des produits de 20th Century Television, ABC Signature, Fx Productions et Searchlight.