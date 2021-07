Où et comment regarder Black Widow 2021 au Royaume-Uni cette semaine

Le long attendu Veuve noire sort cette semaine et les fans ont hâte de voir le retour de l’agent Romanoff – alias Scarlett Johansson – revenir.

Veuve noire a lieu après Capitaine Amérique: Guerre civile et avant Avengers : guerre à l’infini. C’est un film de « remplissage », qui en dit un peu plus sur l’agent Romanoff avant sa vie de vengeur.

Les fans ont été taquinés sur le sombre passé de Romanoff dans les précédents films Marvel, y compris dans Captain America : Soldat de l’Hiver, quand Alexander Pierce menace de l’exposer avant qu’il ne soit vaincu par Romanoff et les autres Avengers.

Si vous n’êtes pas encore prêt à dire au revoir à l’agent Romanoff, Veuve noire donne aux fans un peu plus du fougueux Avenger auquel s’accrocher.

Veuve noire sortira dans tous les grands cinémas le mercredi 7 juillet 2021 au Royaume-Uni et aux États-Unis.

La date de sortie du film a été modifiée plusieurs fois en raison de la pandémie et vient maintenant un an après la sortie originale daIs Black Widow qui sort sur Disney Plus ?